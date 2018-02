La Tribuna Carta abierta a nuestra consejera de Salud No dilate más el tiempo y trace con urgencia la hoja de ruta que contemple un plan integral necesario para una ciudad como Málaga. Ojalá se hubiera hecho en su momento una apuesta como se hizo con la Universidad JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LUQUE PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA Sábado, 10 febrero 2018, 09:52

Señora consejera, no me cabe ninguna duda de que tenemos a una gran profesional al frente de la Consejería de Salud. Has dedicado toda tu vida a la medicina. Eres una persona valorada por tus compañeros. Recuerdo cuando te conocí en Sevilla. Me sorprendió tu cercanía y tu forma de transmitirnos tu deseo sincero de solucionar los problemas de la sanidad andaluza.

No resulta fácil la situación actual, y quien así lo considere no acierta en su apreciación. Pero Málaga merece una respuesta, señora consejera, y no dilatar una situación de incertidumbre que se prolonga año tras año. Los ojos puestos en un tercer hospital están llevando a una situación similar a las mudanzas que lleva a considerar que la casa actual no tiene futuro y ya no merece mejoras ni reformas.

La sanidad en Málaga sigue siendo objeto de debate. Y vuelta a empezar. En el año 2006, el Colegio de Médicos de Málaga se posicionó por un tercer hospital para la ciudad de forma contundente y nos hemos mantenido en este posicionamiento con el transcurrir del tiempo. Desde que en 2008 la consejería lanzara la cortina de humo del macrohospital ha llovido mucho. Diez años han pasado y sin embargo los malagueños no hemos visto el arco iris que aparece tras la tormenta.

¡Diez años nada más y nada menos! Podrían ser motivo de desánimo, pero no, ¡no vamos a cejar en nuestro empeño! La última propuesta del grupo de expertos que coordina el doctor García de Arboleya y la voz del Consejo Social de Málaga siguen alzándose sin encontrar respuesta. Por eso le pedimos, consejera, que se posicione lo antes posible. No dilate más el tiempo y trace con urgencia la hoja de ruta que contemple un plan integral necesario para una ciudad como Málaga. Ojalá se hubiera hecho en su momento una apuesta como se hizo con la Universidad y pudiéramos tener un campus sanitario al igual que el universitario logró en Teatinos.

La propuesta de la ubicación en los terrenos ubicados junto al Hospital Materno quizá no sea la idónea, pues nace con limitaciones de ampliaciones futuras, pero al menos es la propuesta más seria y documentada que existe hasta la fecha y tiene lo más importante: el consenso de los diferentes interlocutores profesionales y sociales. Los terrenos propuestos para el tercer hospital pueden aportar una luz, siempre y cuando se haga con una visión integral de la atención sanitaria en Málaga.

No tiene sentido considerar un nuevo edificio sin responder a unos interrogantes básicos. ¿Qué va a suceder con los dos hospitales actuales? ¿Y el Hospital Marítimo? ¿Y para cuándo completar los servicios en el Guadalhorce? ¿Y la cobertura sanitaria de la zona Este? ¿Qué pasa con los profesionales? Tenemos muchas preguntas, pero pocas respuestas. Exigimos una planificación integral que esté al margen de coyunturas políticas y momentos electorales.

Por todo ello, como consejera de Salud, como profesional de la medicina y como compañera, le pedimos un «SÍ» con mayúsculas para Málaga. Necesitamos una respuesta en positivo que incluya una planificación estratégica global de los recursos hospitalarios de Málaga, con presupuesto y plazo de ejecución del nuevo hospital. Estos dos son elementos indispensables para dotar de credibilidad al proyecto.

Un proyecto que contemple los cambios sociodemográficos que se avecinan y que ya estamos vislumbrando. Hablamos de envejecimiento de la población, pluripatologías y nuevas tecnologías para afrontar los retos de la salud, sin olvidar la innovación y la investigación. No es normal que una epidemia de una enfermedad tan común como la gripe ponga en jaque la prestación de servicios.

La medicina no es una ciencia exacta, manejamos incertidumbre en nuestra práctica diaria. Tenemos una población médica envejecida donde ya nos encontramos con falta de profesionales en numerosas especialidades, tal y como alertamos hace años desde el Colegio de Médicos. Hay que prevenir antes de curar. Si faltan profesionales se debe planificar su contratación y no improvisar para que no suceda el escenario lamentable que hemos vivido en las últimas semanas, en las que el SAS se ha visto abocado a contratar médicos sin el título de especialista homologado.

Qué pena, consejera, con la de profesionales formados en Andalucía (formación pagada con los impuestos de los ciudadanos) que no han tenido más remedio que buscar trabajo fuera de nuestras fronteras. Y por fronteras no me refiero sólo a las del extranjero. Muchos compañeros han encontrado en otras comunidades autónomas el contrato y la estabilidad que su región no les ofrece.

Son muchas las variables que debe considerar. Hay muchas piezas claves en esta partida. Si fuera una de ajedrez, usted sería la 'reina' porque es la que tiene más opciones de movimiento para lograr la victoria. Eso sí, no olvide que en esta partida el 'rey' es el paciente y también el profesional. Ponga un tablero acorde para todo ello y a buen seguro que el triunfo será para todos.

Como siempre, desde el Colegio de Médicos de Málaga estamos a su disposición para dialogar.