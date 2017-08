La cámara de su madre

Imaginemos que Silvia Pinal se fuera con Lola Gaos y sus compinches de 'Viridiana' en lugar de acabar jugando al tute con Paco Rabal y Margarita Lozano. Rajoy ha lamentado que hay quien se está equivocando, quien se ha «entregado en manos de la gente más extremista y radical que ha habido en decenas de años, que son los de la CUP». Cómo será que hasta Arnaldo Otegi, ante las manifestaciones de Sortu Ernai en la Semana Grande de San Sebastián y en Vitoria, ha dicho que no quiere saber nada de ataques contra el turismo o los turistas. El tema de moda era la excusa, pero Rajoy no sólo hablaba de los ataques al turismo: «Esa es la gente a la que por lo visto algunos dejan que marque el rumbo en Cataluña». Unos tipos mugrosos que se han levantado la falda frente a los políticos de la burguesía catalana y les han dicho: «Os voy a hacer una fotografía con una cámara que me dio mi madre». Ellos se merecen lo que les pase. Cataluña, no.