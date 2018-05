BUENOS PARA ESPAÑA, MALOS PARA LOS DEMÁS

Los Presupuestos Generales del Estado son buenos, e incluso muy buenos, para España. Para Carolina España, que es la diputada del PP que está dando la cara para defenderlos. Ha tenido mala suerte la cabeza de lista popular, porque sin duda ha habido épocas mejores para que se le identificara con el partido de la gaviota en el que se ven que anidaban muchos pajarracos, según se acaba de sentenciar en la Audiencia Nacional. Que se lo digan a la también diputada popular Celia Villalobos, que está ahora muy tranquila en la retaguardia a la que le mandaron sus jefes del partido para quitarla de en medio del comienzo de la lista. A Carolina España no se le puede negar una cosa, que no le importa salir para defender lo que ahora mismo parece una cosa indefendible, porque la corrupción lo invade todo. Hay que hacer un esfuerzo para abstraerse y analizar en qué benefician las cuentas públicas a Málaga. En principio, los datos, que es lo que nunca deben discutirse, invitan a ser pesimistas, porque la inversión, cifrada en 142 millones, es de las más bajas que se recuerdan. Eso es así. Se mire por donde se mire. El PP vende que lo importante es lo general, no lo local, ya que apunta que la mejora de la economía a nivel nacional beneficia a todos, sobre todo, a los que están a la espera de un puesto de trabajo. Cierto. Es una forma de ver las cosas. Aunque tradicionalmente, cuando estaban en la oposición, siempre la veían como la ven ahora los que ocupan ese lugar. Se pone la lupa en lo que viene a cada provincia. Llegado a este extremo, no estaría mal que el sabueso Miguel Ángel Heredia, que huele muy bien lo que viene y sobre todo lo que no viene a Málaga, le aconsejara a los jefes de la Junta que hicieran lo mismo y provincializaran los presupuestos autonómicos. Más que nada para competir en las mismas condiciones. Suele ser lo más justo. Pero bueno, ahora estamos a otra, con las cuentas estatales. No hay ningún proyecto que arrastre un gran inversión. Y siguen estando muy presentes en la memoria de los ciudadanos los nuevos olvidos en los Baños del Carmen y el soterramiento de las vías del puerto. Lleva razón España, Carolina España, cuando dice que el duro trabajo que se está haciendo para la regeneración de los Baños del Carmen no se ve. Cierto. No se ve por ningún lado. Otro año más. Y ya van más de veinte, tirando por lo bajo. Pero no todo es negativo. Hay que reconocer que hay un par de gestos que invitan a ser optimistas. Aunque con moderación, porque después ya se sabe que no todo es lo que parece. Los Presupuestos han incluido una partida de seis millones para llevar el tren a Marbella. Con ese dinero no se consigue gran cosa, pero sí es una cantidad suficiente para demostrar que esta vez sí que puede ser la definitiva. Sería catastrófico para el PP que la expectación que se puede estar levantando para acabar con la gran deuda histórica que tiene el Estado con Marbella se esfumara de nuevo. Es intolerable que la ciudad costasoleña siga siendo el único municipio de más de cien mil habitantes de España, el país, que no está conectada por tren. Y hay que reconocerle a España, Carolina España, que haya luchado por incluir esa partida. Con el recrecimiento de la presa de La Concepción también se da un paso para poner en la agenda ministerial la necesidad de afrontar de una vez este proyecto, que resulta vital para ayudar a garantizar la llegada del agua a todos los rincones de la provincia. Aunque esa medalla se la ha colgado Guillermo Díaz, de Ciudadanos, que ha vuelto a ocupar el sitio de la desaparecida Irene Rivera. Su ausencia empieza a ser realmente preocupante, digna de formar parte del programa 'Desaparecidos' que hasta hace un mes se emitía en TVE-1 de la mano de Paco Lobatón. Ese problema no lo tiene España, Carolina España, a la que hay que agradecerle que nunca se esconde. Caiga lo que caiga. Y la valentía es un importante activo en política.