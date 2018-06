Ahora que Terelu es Sheela, cada día sale una cosa nueva de su presunta perversidad. Seamos serios, o todo lo contrario, que es de lo que se trata: cualquier cosa que se cuente de Terelu es de 'Mujercitas' al lado de Encarna Sánchez. Incluso al lado de Isabel Gemio. Pero ahora toca Terelu. Y dentro del 'terelulato', la última es una de bolsos. El bolso siempre ha sido un elemento político y a 'Sálvame' nada le es ajeno.

'Bolsogate' hubo con Carmen Chacón en 2009 cuando se vio que su edecán (Margarita Correas, entonces capitán del Ejército del Aire) le llevaba el bolso y el abrigo. Que si tanto estudiar para acarrear el bolso de la ministra. Pero, vaya, un capitán de navío llevaba el portafolios a un almirante que iba al lado de Chacón. Todo normal. La más reciente 'bolsomemez' es la del escaño de Rajoy. Cosa criticable u objeto de chufla por cualquiera, no sólo por los partidos bolseviques (copyright Emilia Landaluce). Pero, demonios, el bolso no se deja en el suelo. Se va el dinero. Quizá habría sido mejor un muñeco, como en las mesas de trece comensales (se pone otro cubierto y se sienta un muñeco a cenar).

Lo del bolso de 'Sálvame' es más ridículo. Belén Esteban decidió unirse al linchamiento de Terelu por soberbia, mandona y por permitir que le abrieran las natillas (qué bobos los publicitarios que no la pusieron de protagonista en 'Natillas Danone, listas para gustar'). Según Belén, una vez fue a 'Con T de tarde' con un bolso del osito. Le contaron que Terelu, al ver quién lo llevaba, dijo que no sabía si iba a volver a usar el suyo. La respuesta de Terelu: «Recuerdo su llamada dándome las gracias por el apoyo que sentía de mí cuando nadie decía nada bueno de ella en este país. Al poco tiempo, hubo un bautizo al que a mí se me invitó. Y viceversa». Volviendo a Soraya, quizá había un código. El bolso de Thatcher era una baza política. Hasta se creó un término: 'handbagging'. Significa, referido a una mujer, lanzar un fiero ataque verbal. Referido a ella, la forma de tratar con la gente que le disgustaba. Referido a Soraya lo mismo era una candidatura. Chunga.