La semana política andaluza va a estar copada por el debate de las enmiendas de totalidad del Presupuesto de la Junta, que será el miércoles. Hasta entonces nos entretendremos en divagar acerca de si el PP-A retira o no la suya, que es algo que realmente no le importa a nadie, porque no va a tener efectos prácticos, ya que todas serán rechazadas. La oferta del presidente popular, Juanma Moreno, en un errático discurso de su partido que primero anunció enmienda y luego anunció oferta, tiene una cierta gracia en el nuevo clima entre PP y PSOE en Madrid, pero son ganas de sacar petróleo, como solemos decir de los temas arduos en el periodismo. En todo caso, sí que ha existido un cierto acercamiento entre el Gobierno andaluz y el PP-A, como se pudo saber por la reunión que mantuvieron el vicepresidente Jiménez Barrios y el portavoz Mario Jiménez con la secretaria general del PP-A, Loles López, y la portavoz Carmen Crespo. La reunión fue 'secreta', o al menos habían quedado en no desvelarla, porque en San Telmo sentó muy mal que López la contara, pero peor que la relacionara con el posible pacto presupuestario, al que no dan más que carácter de postureo. Se atribuyó a un intento de contrarrestar el golpe sufrido por Moreno desde dentro del partido, al conocerse las conversaciones con la estructura provincial de Sevilla, donde la guerra interna se mantiene y alguien le hizo el flaco favor de divulgar íntegra su intervención, con críticas incluidas a la dirección nacional y a otros prebostes andaluces. De lo que sí trataron es del pacto para renovar la RTVA, tras cuatro años de demora. A este ritmo IU va a mantener representación en el consejo del ente público hasta después de haber desaparecido. Los mayoritarios le están haciendo una cobra a los de la nueva política de escándalo.

En fin, hablaremos horas y horas de los 34.759 millones de presupuesto y cómo gastarlo. Lo normal. Con la que esta cayendo en el resto del país, bendito aburrimiento.