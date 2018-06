LA BALA DE SÁNCHEZ

La mañana arrancó con la incertidumbre de la posición de los diputados del PNV ante la moción de censura, pero parecía solo una indecisión momentánea, que acabaría en nada. Los dos leones del bipartidismo comenzaron a darse sus respectivos zarpazos. Primero, Rajoy con Ábalos. Después, Rajoy contra Sánchez. El PNV seguía sin decir ni una palabra a eso del mediodía. Imagínense ustedes los teléfonos, los mensajes de última hora. Yo creo que el PP no se esperaba la agilidad del estoque que Pedro Sánchez iba a descerrajarle en el morro al líder del PP. Todo ha sido muy rápido. A la hora de la comida ya el PNV avisó de que iba a votar a favor de la moción de censura. Y entonces sobrevino el cataclismo. Parecía imposible, pero el marianismo se hundía. Imagínense ustedes el terror en las filas del PP. Pero no puede ser, se gritarían los unos a los otros, ¿qué ha pasado aquí? Imagínense la comida de Mariano Rajoy con sus íntimos colaboradores. No debieron de probar ni una croqueta, ni probar un grano de arroz de la paella, ni acuchillar un tomate. Las últimas llamadas desesperadas al PNV debieron de ser muy tristes. Pedro Sánchez había disparado más rápido. Y la bala ya estaba en la frente de Rajoy. Y Rajoy ni se había dado cuenta de que la bala le había perforado el cerebelo, el cráneo, la sustancia gris e incluso el alma. Pronto iba a salir la sangre por el agujero. Se ha hecho verdad el maleficio del PP, ese que dice que cuanto más te aplauden menos tiempo te queda de vida. Le aplaudieron a rabiar a Esperanza Aguirre y dimitió, le aplaudieron apasionadamente a Cristina Cifuentes y dimitió. La manera en que aplaudieron a Rajoy era arrojada, larga, vigorosa. Y tenía las horas contadas. Se va el marianismo, pobre Mariano, igual ni sabe por qué le han hecho esto. ¿Qué habrá pensado Luis Bárcenas desde la cárcel? ¿Dimitirá Mariano en el último momento? La bala está clavada en su frente. Solo le toca elegir cómo quiere caer al suelo. Pero elegir la caída es importante. Ni siquiera el propio Pedro Sánchez imaginó nunca tener tanta pericia. Ha acabado con Mariano mucho antes de lo previsto. Veo a Pedro Sánchez conmocionado, asustado de su propia puntería. No ha sido un duelo entre pistoleros legendarios. No. Ha sido un duelo más bien gris, lleva siendo un duelo gris desde hace años.