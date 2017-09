Asuntos pendientes

Zoido no tiene tiempo de emitir un dictamen sobre la torre del puerto. Dice Zoido que se han ido de vacaciones los empleados del Centro de Estudios del Paisaje y que, además, no cuentan con tiempo suficiente, ni medios económicos, para elaborar el estudio que le piden. Zoido no es Zoido. O sea, sí es, pero no se trata del Zoido que fue alcalde de Sevilla y ahora es ministro del Interior. Este Zoido se ocupa del exterior y, aunque también sevillano, no es hermano del señor ministro. ¿Cuántos Zoido habrá en Sevilla? El que se ocupa de los estudios de paisajes se llama Florencio, y de segundo apellido Naranjo, y el señor ministro se llama Juan Antonio y de segundo apellido sólo Álvarez. El ministro Zoido tiene aspecto de compadre, de maitre de chiringuito, esa contradicción, pero debe de ser listísimo cuando es todo un juez, fue todo un alcalde y ahora es todo un señor ministro. El interior de España es complicado, el de todo el mundo en realidad, con la amenaza terrorista. En Venecia, sin ir más cerca, las autoridades han advertido de que se abatirá a toda persona que grite Alá es grande. En Venecia vive Elton John: Venecia se hunde. Quizá deberían abatir a todo el que grite, sea lo que sea. Abatir es un verbo muy respetuoso, pero sólo Dios es el Verbo. No sé si se puede gritar esa afirmación, pero por si acaso mejor no hacerlo. La religión también debería ser interior, como el producto, y muchas veces es bruta, como el rival de Popeye, que también tiene barba, o el hijo de Julio César, cría cuervos.

El epicentro de la religión malagueña es la Catedral, donde oficia el obispo, que es la cabeza visible de la iglesia en Málaga. El obispo de Málaga se apellida Catalá, y es de Valencia. Es inevitable relacionar epicentro con terremoto, más si se observa la grieta que recorre la cubierta de la Catedral. Menos mal que aquí apenas llueve, porque la iglesia no ganaría para cubos. La música del gotear en un cubo es oscura, cavernosa, solemne, pero la vista de la solería cubierta de cubos da para realizar unos cuantos informes negativos. La Junta ha reconocido que se equivocó en la solución planteada para la abierta cubierta, y no sé si el equipo de Zoido, Florencio, habrá emitido juicio cualificado. Mi vértigo se agrava con las grietas y se crece con las torres, por lo que no soy imparcial, ni mi voz es tan cualificada como para andar gritando, y además aquí al que grita se le abate. La Catedral necesita cuanto menos un chapú, y hace falta un buen desatascador para los asuntos pendientes, desde el bosque/torres/solución intermedia repsol o los Baños del Carmen, hasta las protestas de los bomberos, que parecen justas. Es lo que tiene septiembre, que lo pendiente sale a la luz. Hay demasiados proyectos sobre la mesa, ojalá aprobemos satisfactoriamente alguno. Dejemos de agarrar el toro por las ramas. No podemos estar siempre como los empleados del Centro de Estudio del Paisaje: de vacaciones.