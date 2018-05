Artes de ser humano

Que la vida iba en serio / uno lo empieza a comprender más tarde», rezaban los versos de Gil de Biedma. La misma impresión tiñe las páginas del 'Elogio de la madurez' (Ara Llibres, 2018), donde Francesc Torralba examina con delicada serenidad los contraluces de esa incierta etapa de la vida que media entre la juventud y la ancianidad. Si la una es la «edad de soñar» proyectada al futuro y la otra se define por una «sabiduría que otorgan los años» y que mira al pasado, el presente de la madurez afinca su mayor virtud en la sujeción al principio de realidad. La infancia y la juventud, nos dice el filósofo catalán, son estaciones basadas en recoger y en aprender, mientras que la madurez y la senectud son etapas de la vida que están hechas para sembrar y para enseñar. Se percibe en este elogio de la juventud un deje de reivindicación a contracorriente, una orgullosa apología de una edad asociada comúnmente con la crisis y la derrota, de una edad en la que se entra a regañadientes y frente a cuyos efectos desalentadores emerge hoy toda una industria destinada a prolongar el máximo tiempo posible la apariencia de la juventud. O, ya puestos, la de la infancia, que nos transporta directamente al confortable reino de la irresponsabilidad.

Prudentes con la valentía y valientes con la prudencia, como los describió Aristóteles en la 'Ética a Nicómaco', los individuos maduros serían así los situados más cerca de la plenitud. Cuando el ser humano llega a la madurez de la vida, sigue diciéndonos el filósofo, «actualiza todas sus potencias latentes». Y se le revela entonces esa «infinita densidad de cada instante» que nace de la certeza de que «envejecer, morir / es el único argumento de la obra», según la sentencia de Gil de Biedma que Torralba, tal vez inadvertidamente, traduce: «lo único que podemos esperar con toda seguridad es la muerte». De la conciencia de la finitud como elemento ordenador de la existencia ya ha hablado la filosofía de todos los tiempos. Pero esta vez la vemos despojada de toda tentación pesimista, sin el menor atisbo de resignación sino más bien al contrario: articulada en un gozoso discurso que saca a la luz sus ilimitadas posibilidades. Al llegar a la madurez, después de pasar una especie de 'auditoría existencial' entramos en la estación del posibilismo: vemos oportunidades incluso en las circunstancias más adversas, tomamos conciencia del valor del día y del instante, extraemos lecciones de nuestros errores, desistimos de corregir aquello que no está en nuestras manos para volcar las energías en lo posible, aprendemos a renunciar, nos convencemos de que no se puede estar en todas partes ni agradar a todos y, en fin, asumimos sin dramatismo nuestra 'irrelevancia cósmica'. Saberse irrelevante no significa sentirse insignificante. El llegado a la madurez se da cuenta de que no es el centro de gravedad, de que no todo gira a su alrededor, de que su existencia forma parte de una cadena de relaciones (un Todo) de la que él solo es una parte ínfima. Más aún: de que podría no haber existido nunca, lo cual no implica una baja autoestima ni un victimismo ontológico.

Justamente en esta perspectiva parece situarse el librito del novelista y también filósofo Ismael Grasa 'La hazaña secreta' (Turner, 2018), un delicioso centón de citas literarias precedidas de reflexiones –más bien recomendaciones– para la vida sencilla cuya suma constituye todo un manifiesto vital. Se diría que Grasa no solo no rehúye la literatura de la autoayuda, sino que la apura hasta llevarla a un destilado de simplicidad tan próximo a lo cotidiano que camina por el filo de la superficialidad pequeñoburguesa. La hazaña secreta (título tomado de una frase de Gómez de la Serna: «No hay más hazaña que la secreta, la aventura del atardecido») de cada día puede ser algo tan elemental como hacerse la cama o demorarse ante el espejo, cultivar un jardín o hacer alguna tarea manual, pasear por el casco antiguo de las ciudades o disfrutar de un reloj heredado. El caso es plantar batalla a la nada, distinguirse como un dandi de pocos recursos que sepa extraer el toque grandioso de aquello que tenemos más mano.

Las «delicatessen» de Grasa no están en el lujo, sino en cosas tales como un rincón de la casa bien iluminado donde sentarse a leer, en la práctica de la buena educación, en el placer de afeitarse o el de perderse entre el material de una papelería. Y, sobre todo, en las rutinas, esas repeticiones que nos llevan de vuelta a la idea de madurez alabada por Francesc Torralba. Frente al ser inmaduro ahíto de novedades, sediento de constantes estímulos y atracciones sin límite, el buscador de la excelencia a través de repeticiones que nos permiten aprender y crecer tal como proponía Kierkegaard: repetir para reanudar una elación y profundizar en ella, para descubrir la novedad bajo la apariencia de redundancia, para sumergirse en la profundidad de las experiencias. No es necesario ir muy lejos para hacer mejor el mundo, sostiene Grasa. Y Torralba certifica: vivir cada minuto como el último de la existencia significa ser consciente del infinito valor que tiene cada instante.