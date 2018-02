Archipiélago España

No tenía el gusto de conocer al rapero Valtonyc. Ahora tengo el disgusto de conocer sus demenciales letras. Tres años y medio de prisión. ¿Y entonces a Marta Sánchez? Vale, perdón. Observo también el streisandiano secuestro de 'Fariña' (a Nacho Carretero le parece una medida desproporcionada por plasmar en tres líneas hechos probados judicialmente). ARCO pidió a Helga de Alvear retirar la obra fotográfica ya vendida por 80.000 de Santiago Sierra 'Presos Políticos en la España Contemporánea' (Junqueras, Andrés Bódalo, la muchachada de Alsasua...). Los rostros estaban pixelados. En la serie de Movistar+ 'Mira lo que has hecho' han pixelado a Berto Romero lo que rima con olla. Hay cosas que siempre sorprenderán. Porque se hagan, se prohíban o se castiguen. Ni siquiera la libertad de expresión tiene las manos tan pequeñas. Soltzhenitsyn se reía en 1976 de nuestra supuesta falta de libertad. No sé, por recordarlo a los que se escandalizan hoy.