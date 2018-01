Antonio o el buen sabio

Vivir, la vida sigue. Sin yunques que suenen ni campanas que enmudezcan la insoportable consecuencia de los días. Los muertos cercanos nos van dejando el alma a la intemperie, y a pesar del sol notamos un frío de nevera vacía en esa parte del pecho que va de la cabeza al corazón y que acaba pasando por Dios: especialmente para quien lo tenga y así consuele la tragedia de los que perdemos.

Antonio Garrido Moraga se nos fue, demasiado pronto, y dejándonos sin conversaciones de las que se marcan y respaldan toda una vida en los libros. Enero llegó con frío a la ciudad, y enero se ha mediado con esta orfandad de poetas que ya no cantarán más al paraíso. Garrido Moraga regó Málaga, regó España y regó el mundo (Nueva York) de esa gracia sabia del hombre al que, como Terencio, nada humano le es ajeno. Siempre lo recodaré con una sonrisa, conferenciando frente a una marina norteña o un paisaje prusiano en la mañana de Pascua; explicando el XIX en la pintura española a quien pasase por allí. Garrido Moraga era feliz y era enciclopedia, o era una enciclopedia feliz que abría la Biblioteca de Alejandría en el requiebro de una conversación de cóctel donde otros medran o ponen cara de póker. De Antonio sé que ha sido maestro de mis maestros, y quizá sin su magisterio -por profesores y amigos interpuestos- hoy no andaría yo en esta página penando por la pronta inmortalidad de este humanista. No suelen ser hombres de acción las gentes de la Cultura, sí lo fue Antonio y su empeño de que la gran capital del sur de España tuviera Facultad de Periodismo.

Las suyas fueron las más amables batallas, sus largas sobremesas en Tours con Jean-Pierre Castellani, hijos de un mismo Mediterráneo, me fueron llegando por ambos: en ciudades y momentos distintos, y hablándome de esos instantes felices que no son muy habituales entre los doctos. Nunca le ocupó lugar el saber, y el nombre de Antonio era el nombre de todos los saberes: allá un códice, acá un bordado y un nazareno, y siempre la prosa rica de una diletancia amparada por los títulos académicos y los reconocimientos públicos.

Hizo a Málaga capital de España en Nueva York, y a su vuelta del Cervantes alguna vez lo ví por Larios con esos largos abrigos neoyorquinos de cuando llega a la Costa Este la tormenta de nieve y el soplo ártico a la orillita del Hudson. Quienes lo trataron, aparte la bonhomía, destacaron la apertura de mentes y la heterodoxia de Antonio, que siempre supo que una biblioteca es siempre una escuela de Humanidad. Recuerdo una misiva suya -a partir de una columna mía- sobre la propia muerte; quizá fuera su visión literaria del 'dejar de ser': «Querido Jesús: Muy lírico, muy elegíaco, como corresponde. El viernes impartí una clase en la Facultad sobre el articulismo y coincidimos. La muerte de la opinión es la muerte de la libertad. Enhorabuena y un fuerte abrazo».

Así vivía la enseñanza, la escritura. Un buen sabio.