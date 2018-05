233 años roja y amarilla

EL 28 de mayo de 1785, es decir hizo ayer 233 años, Carlos III firmó el real decreto para oficializar la bandera de la Armada Española que hiciera visibles sus barcos desde lejos. Los colores elegidos por concurso eran el rojo y el amarillo oscuro. La mayoría de los españoles desconoce el origen de la bandera nacional, en concreto un 55%, según la encuesta realizada por la firma privada '1785' empeñada en hacer negocio con el orgullo patrio. Una proeza empresarial hoy en día.

La firma -promotora del libro '1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español'- se muestra tan optimista con hacernos ver el vaso medio lleno de los sentimientos sobre nuestra bandera, que pone el acento en ese 60% que se siente identificado con la rojigualda. A mí me llama la atención ese 40% que se identifica poco o nada. Y aún más por el todavía elevado porcentaje que la relaciona con el franquismo, la considera ideológicamente de derechas, lo que inspira a otro porcentaje la nostalgia de la republicana morada, roja y amarilla.

Hubieran hecho falta proyectos y esfuerzos como el de '1785' desde el comienzo de la democracia para que la bandera de España fuera asumida por todos sin rencores del pasado, algo que lo hacen difícil tanto los que añoran sin suficiente base histórica otros colores, como los que quieren apropiarse de ella para sus fines partidistas. La primera república también tuvo la rojigualda como bandera nacional. Lo que ha cambiado en estos 233 años (salvo el paréntesis de la segunda república) fueron sus escudos.

La historia es bueno refrescarla. Elena de Miguel nos recordaba esta semana su valiente reportaje de hace doce años sobre la 'desbandá' de Málaga, esa brutal tragedia tantos años silenciada sobre las miles de personas que murieron bombardeadas mientras huían por la carretera de Almería en febrero de 1937. Algunos de los que aún vivían no querían contarlo para no recordarlo.

Había un almirante de la Armada Española que ordenó disparar con crueldad desde una fragata en la bahía a los que huían por la carretera pegada al mar. Fue luego ministro de Franco y también su nombre, como tantos otros en otras ciudades, lució en una calle de Pontevedra. Mariano Rajoy vivió de niño en ella y hace un año levantó una polvareda de enojo cuando mostró su asombro por que el consistorio gallego cambiase el nombre del militar golpista por el de la poetisa Rosalía de Castro. El presidente no conocía la historia negra del almirante, como tampoco muchos no conocen el origen de la bandera de España. El desconocimiento nos puede llevar a equívocos y a causar dolor. Yo nunca colgaría una bandera en mi balcón. De hecho no tengo ninguna, pero me siento muy orgullosa de 'la roja' y amarilla. Y ahora espero verla lucir ganadora en el Mundial de Fútbol de la mano de Piqué.