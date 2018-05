El ser humano podría llegar a vivir 600 o 700 años. Lo dice Ginés Morata, que tiene 73. Ginés Morata nació en Rioja, que es un pueblo de Almería. Hace 11 años tenía 62 y fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Ese mismo año recibió el Príncipe de Asturias Bob Dylan, que ganó el Premio Nobel el año pasado. El Premio Nobel de Literatura no se otorga este año pero no porque lo haya ganado Bob Dylan sino por el escándalo de los abusos sexuales, que llevan más de 11. Hace 11 años ganó el Nobel de Literatura la escritora Doris Lessing, y el de la Paz, Al Gore, que también ganó el Príncipe de Asturias ese mismo año. Al Gore tiene un apellido terrorífico. Ginés Morata ha confesado en Málaga que quiere vivir mucho más. Como yo. Tal y como están las cosas me conformo con vivir lo que me corresponde. A un joven en Pedregalejo le han clavado un destornillador en la cara para robarle el móvil. ¿600 años? Forever young. En Turquía te implantan el pelo por unos pocos miles de euros. Pero qué vergüenza presentarte a una barbacoa de los amigos de repente con flequillo. Ahora podemos vivir 115 años, pero el sábado un niño de 4 años estuvo a punto de morir en París. Habría muerto si no llega a ser por Mamoudu Gassama, un maliense de 22 años y situación ilegal en Francia. Iba con su novia a ver la final de la Champions cuando vio al niño a punto de caer de un cuarto piso y escaló por la fachada. Vaya plan para un sábado por la noche, ver la Champions con tu novia. Ganó el Madrid y a todos nos dolió el brazo de Salah.

Hace muchos años recorría la arenosa Tombuctú y en una plaza me acerqué a un corro de gente turbanteada. En el centro había un televisor y todos veían el último partido de la liga española de aquel año que podía ganar el Barça, el Madrid o el Sevilla, creo. Mi condición de español me dotó de una autoridad que dilapidé al segundo comentario: no me sabía ni el nombre de los jugadores. Como para quitarme la nacionalidad. ¿Qué vería Rivera si me mirase? En Argentina gobierna Macri y en Francia, donde gusta hacer todo a lo grande, Macron. Macron ha concedido la nacionalidad a Gassama y un puesto de bombero. Con la ley de extranjería impulsada por Macron, Gassama habría sido expulsado y la final de la Champions la habría visto en una terraza de Bamako. El niño de 4 años no habría encontrado otro Spiderman. En Málaga habría sido todo mucho peor, ya que los bomberos arrastran un conflicto con el Ayuntamiento que habría vuelto loco a Gassama. No habríamos podido rescatar al niño si hubiera quedado colgado de un octavo, pues el camión de bomberos con escala está en Italia. Italia es un destino recomendable, pero mejor en coche que en camión. Ginés Morata, mejor quedarnos como estamos.