Cuarenta y cinco años es una edad o cantidad redonda. Sirve para una película de Charlotte Rampling, para poder votar y para enseñar a conducir. En las discusiones sobre el voto femenino en las Cortes de 1931, Manuel Hilario Ayuso, diputado del Partido Republicano Federal, se opuso a igualar la edad del sufragio porque la mujer no se encontraba preparada para dar el voto antes de los 45, «cuando se fija por los tratadistas la estandarización de la edad crítica de la mujer latina». Cuando la mujer se hace lista, supongo. Con la menopausia. Ahora, tras la huelga de examinadores de tráfico, la DGT ha anunciado que convocará cien plazas para que el personal de tropa y marinería del Ministerio de Defensa, de más de 45 años, pueda ejercer de examinador tras una preparación de once semanas. La llamada adultez media del homo sapiens. Tengo una amiga que no soportaba la cerveza y a los 45 ha empezado a gustarle. Lo mismo es de verdad una edad importante.