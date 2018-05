Alicia, Plan del Clima LA TRIBUNA No hay ninguna duda científica de los efectos implacables que el cambio climático va a tener sobre nuestra vida actual con graves consecuencias no solo sobre el ecosistema natural, sino sobre nuestra calidad de vida PEDRO MARÍN COTS Economista, director del Observatorio de Medio Ambiente (OMAU) Jueves, 31 mayo 2018, 00:43

Antonio Gramsci utilizaba la palabra 'interregno' para, como señala Zygmunt Bauman, definir una época como la actual «en la que se acumula una evidencia casi diaria de que las viejas y conocidas formas de hacer las cosas ya no funcionan, a la vez que sus sustitutos más eficaces aún no se han presentado o son demasiado precoces, volátiles e incipientes como para ser tenidos en cuenta o asimilados seriamente una vez advertida su presencia».

El interregno no puede por otra parte ser permanente, es un momento dinámico, de decisión, del conservadurismo del paso adelante al paso detrás, a la necesidad de saltar varios escalones para evitar quedar rezagados en la asunción del nuevo paradigma de la sostenibilidad del siglo XXI.

El Plan del Clima que se está iniciando desde el Ayuntamiento de Málaga a través del OMAU tiene esa idea matriz de impulsar cambios sustanciales en la manera que hoy consideramos nuestra relación con el ecosistema urbano, que ya se manifestaban en la nueva Agenda Urbana de 2015.

A día de hoy no hay ninguna duda científica de los efectos implacables que el cambio climático va a tener sobre nuestra vida actual con graves consecuencias no solo sobre el ecosistema natural, sino sobre nuestra calidad de vida. No solamente el aumento de la temperatura afectará como ya estamos comprobando a los sistemas naturales o a la biodiversidad, sino que tendrá efectos considerables en la economía.

Los retrasos en adoptar medidas urgentes, la desidia y los conflictos de intereses de las diversas naciones nos están conduciendo a que nos centremos cada vez más en la adaptación al cambio climático, ya que el concepto de la mitigación se va viendo sobrepasado por la realidad. Ahora es ya evidente que se va a producir una subida importante de la temperatura en la Tierra. Lo que se trata es que ese aumento sea el menor posible y podamos controlar y adaptarnos a sus consecuencias.

El objetivo que resume el Plan del Clima de Málaga es lograr la neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte de 2050, de forma similar a como otras ciudades, Copenhague o Quebec por ejemplo, también se han propuesto como metas.

El Plan del Clima como una estrategia a largo plazo necesita de un detallado cronograma de actuaciones en los ámbitos del modelo territorial de la ciudad, de su movilidad, del metabolismo urbano, su eficiencia energética, el impulso de las energías alternativas y renovables, de la biodiversidad, del fomento de la cohesión social, la resilencia y la economía circular, y sobre todo de la promoción de la educación y la sensibilización social como elemento cultural. Ello evidentemente requerirá por parte de la administración local presupuestar anualmente cantidades económicas importantes para llevarlo a cabo.

R. Satrustegui

Precisamente en estos días y durante el encuentro de ciudades e instituciones europeas sobre Cambio Climático que se celebra en Málaga se abre una oportunidad de conocer cómo están desarrollando estas cuestiones en otros ámbitos para implicar a la administración pública, a las empresas y a los ciudadanos en el reto que ello supone.

La ciudad a la que nos abrimos camino deberá ser mucho más verde hasta alcanzar los 25 metros cuadrados por habitante en 2030, desarrollando los corredores verdes que prevé la Agenda Urbana e impulsando vegetación con capacidad de absorber CO2 y dar sombra y confort urbano.

Deberá renovar totalmente el planeamiento urbano para ajustarse al modelo de ciudad compacta, compleja y de proximidad, lo que supone trabajar en la renovación urbana del perímetro consolidado de Málaga, modificando el antiguo planeamiento de baja y media densidad, limitando los nuevos suelos urbanizables de viviendas unifamiliares, e integrar suelos productivos compatibles con residenciales para fomentar la diversidad urbana.

La edificación, a diferencia de hoy en día, donde ninguna nueva promoción inmobiliaria tiene niveles de eficiencia energética A o B, deberá tener el máximo nivel de exigencia para obtener la correspondiente licencia de obra.

Impulsar cambios estructurales en la cultura de la movilidad urbana y en la utilización del vehículo privado, favoreciendo los nodos de transporte público, los itinerarios peatonales y redes ciclistas que incluyan los desplazamientos escolares y universitarios.

Ello también supondrá limitar la circulación de vehículos que superen un nivel de emisiones para 2020, e impulsar de manera decidida fiscalmente a los vehículos basados en energías renovables frente a los vehículos convencionales.

El Plan del Clima es también una oportunidad de impulsar la actividad económica y la generación de empleo. Impulsar la economía circular fomentando el segundo uso de materiales, su reutilización o reparación frente a la habitual sustitución puede ser una fuente de actividades económicas ligadas por ejemplo a la construcción, los servicios energéticos, de agua de residuos sólidos que circulen el ciclo de vida de los materiales y recursos naturales.

El plan del Clima se llama Alicia como homenaje al conocido libro de Lewis Carrol. En un momento dado Alicia le pregunta al gato: ¿podría decirme por favor, qué camino he de tomar para salir de aquí? A lo que el gato le contesta: depende mucho del sitio donde quieras ir…De eso, precisamente trata el Plan del Clima.