El alcalde quiere ser alcalde

El alcalde de Málaga quiere ser el alcalde de Málaga pero la mujer del alcalde no quiere ser la mujer del alcalde. El alcalde de Málaga está en buena forma y pretende ser alcalde hasta cumplir los 80 años. Elías Bendodo quiere ser alcalde en lugar del alcalde pero le pide al alcalde que sea alcalde, tal vez porque llueve. El alcalde podría mojarse pero cualquier otro saldría chamuscado. El alcalde no sabe irse y acude solo a la rueda de prensa ajardinada donde dice que quiere ser alcalde. En Almogía un hombre quiere decir la misa en lugar del párroco y lo agredió y algunas tardes vuelve a la iglesia y aporrea la puerta gritando que a partir de ahora las misas las va a decir él. Quiere ser párraco en lugar del párroco pero los párrocos saben latín. Lo que el hombre quiere es vivir como un cura y le dio una hostia sin consagrar al pobre párroco que se está ganando el cielo por fin cubierto de nubes cargadas de agua. Es el día de Andalucía y Dios nos ha regalado la lluvia. La lluvia es el maná. Maná maná, que cantábamos cuando niños. Qué profundos versos para niños inteligentes. Maná maná, patí pitipi. También cantábamos que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, y Dios aprieta pero cada vez es más difícil ahogarse porque casi no hay agua. Llueven las encuestas y Ciudadanos adelanta al PP, que le pide al alcalde de Málaga que sea el alcalde de Málaga para que no los adelanten por más sitios, según las malas lenguas.

El latín es una buena lengua pero está muerta. En las misas antiguas el cura daba la espalda a los feligreses y pedía a Dios en latín. El párroco de Almogía le pide a la Guardia Civil que aparte de él ese cáliz. El mundo está lleno de gente endemoniada y el hombre que quiere decir misa en lugar del párroco podría ser uno de ellos. En Cataluña han detenido al asesino de la pareja del pantano de Susqueda. Unos años antes había matado a su mujer y ya había recuperado la libertad. El alcalde de Málaga ha desperdiciado una buena ocasión para recuperar la libertad y la mujer del alcalde asegura que eso es una losa con la que sabrán cargar. El rector de la Universidad de Málaga ha limitado su mandato a dos legislaturas. El rector de la Universidad de Málaga no quiere ser rector forever and ever. Siempre hay profesores que quieren ser rectores en lugar del rector. En unas elecciones se presentó mi profesor de literatura francesa, Ricardo Redoli. Fue a votar con una gallina en brazos. El alcalde de Málaga habla francés, que es una lengua buena y viva. Muchos en el PP piensan que el alcalde es la gallina de los huevos de oro. La mujer del alcalde se apellida Francia y es profesora de latín. Ha dicho en español que está fastidiada y contrariada. Al menos está lloviendo. Recibimos el agua como caída del cielo.