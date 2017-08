Pascual es la leche, leche real, aristocrática. Mario Pascual, abogado de Urdangarin, número 7 de la selección de balonmano, ha solicitado la absolución de su cliente porque este alega no saber derecho administrativo. Se refugió primero en la Ginebra, Suiza, y después en Portugal, en cuya selección de fútbol juega con el número 7 Cristiano Ronaldo, que acaba de congregar a 200 periodistas en la puerta del juzgado donde ha declarado por presunta gran evasión, de la que responsabiliza a sus asesores, como Messi, número 10 de la selección argentina, responsabilizó a su papá, que es quien se encarga de la plata. El dinero no se crea ni se destruye, siempre es el mismo, pero cambia de lugar. El dinero que supuestamente va a cobrar el niño Neymar en París, de donde venían los niños, no se sabe dónde está ahora, agazapado, o el que tal vez junte Villar (a base de carambolas) para la fianza que se le niega a Ignacio González, porque el juez ve peligro de que se escape a la Latinoamérica que le vio crecer, económicamente, partiendo en canal a los madrileños, y ahora su sucesora no se va de vacaciones, cuando lo que mola es desconectar del trabajo y no coger el teléfono a tu jefe, aunque si estás de vacaciones qué haces con el móvil en la mano, tonto, en la playa, para que venga la ola del melillero que ya no viene y te lo ahogue.

El alcalde de Málaga no aprieta, pero ahoga: ahora informa de que va a subirnos el agua para que paguemos las obras necesarias. Que las paguen con el dinero recaudado en las multas. A veces veo pasar por mi calle un coche de la Policía Local ¡despacito! y me fijo y el copiloto hace estupendas fotografías de coches en doble fila, aunque apenas haya tráfico y la única ralentización del otro carril vacío sea la del coche patrulla que aminora para que la foto no salga borrosa, como mi cara en el espejo antes de ponerme las gafas. La factura ya incluye un canon que la Junta debería emplear en obras que no se realizan aquí. ¿Es que no hay nadie en esta ciudad que sepa derecho administrativo?

Messi y Cristiano tal vez no pretendían robar, no sabían derecho administrativo, como sí sabían y todo indica que sí querían robar González o Villar. En Málaga tampoco pretenden robarnos, sólo creen que recaudar más es la única forma de financiar proyectos, aunque esa forma de gestionar es facilona, y ya pagamos, así que apaga y vámonos, pero sin el móvil, que parece que añoramos el trabajo, sin saber gestionar las vacaciones, las horas de asueto, sin saber adentrarnos en un buen libro con el mar de fondo, sólo tumbados boca arriba, con los ojos abiertos en la playa, atentos a las avionetas plateadas rozando los tejados, leyendo las leyendas de las telas que arrastran, a cual más estúpida, porque no nos lo merecemos.