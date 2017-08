Tras los sucesos de Charlottesville, una estudiante de la Universidad de Virginia se plantó en la calle con un cartel de 'Abrazos gratis'. Supongo que Albert Rivera tampoco cobraría. El viernes contó en la radio que había abrazado a un egipcio. «Que sirva como símbolo». Vale que son momentos dolorosos, que cualquier declaración se te mira con lupa y que hasta Chuck Norris dijo un día que los cristianos y los musulmanes deberían abrazarse, ¿pero qué es eso de abrazar a un egipcio? ¿Como la empatía de Carmena tras los atentados de París? Cuando los Reyes recibieron a la prensa en Marivent, don Felipe avisó: «Si nos permitís, nos ahorramos los besos, que somos muchos y hace calor». ¿Pero qué es eso de besar a la prensa? Los ciclistas del Sky, equipo que ganó el Tour, no estrechan manos durante las carreras para no pillar virus o infecciones. Las enfermedades se pueden evitar con la asepsia. Pero el islamismo no se combate con abrazos.