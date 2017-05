Sin papeles

Yo no existía hasta casi cumplir los treinta años. Vivía a salto de mata. No tenía tarjeta de la Seguridad Social, ni tarjeta de visita, ni tarjeta de crédito. No firmaba ningún contrato de arrendamiento aunque a final de mes pagaba el alquiler. Me llevaba bien con las dueñas de las casas que siempre eran mujeres. Eran casas con huertos que cuidaba con esmero porque me daban de comer. Tampoco poseía cuenta en ningún banco. El dinero lo guardaba en el cajón de la mesilla de noche, alguna vez iba a buscarlo y lo encontraba vacío. Cuando me sonreía la fortuna lo celebraba organizando una fiesta por todo lo alto y después me iba de viaje a los países más lejanos al precio mínimo. El pasaporte era el único documento del que estaba pendiente para que no caducara. Entonces no existía el teléfono móvil y andaba por el mundo sin que nadie me interrumpiera. El futuro era una palabra remota. No tener nada no me daba miedo, al contario. Por supuesto, no hacía la declaración a Hacienda. Renta, ¿qué renta? Sin embargo conocía a familias ricas que andaban todo el día preocupadas. Me regalaban coches viejos que cuidaba como si fueran modelos espectaculares. No recibía cartas de bancos, ni ayuntamientos, ni facturas, ni citas judiciales, sólo postales de ciudades y paisajes. Era libre y feliz.

Un día tuve que firmar un contrato laboral y reconocer mi existencia. Era demasiado mayor de edad para pasar inadvertido. La vida cambió de repente. Desde entonces llevo encima una billetera con tarjetas de crédito, tarjeta de la Seguridad Social, tarjeta de un sitio y de otro. De vez en cuando me llegan embargos del Ayuntamiento sin explicar el motivo. Me roban y callo. Imagino el delito que me inculpan, quizás haya sobrepasado la velocidad en algún punto oculto de la autovía, en vez de ir a ochenta kilómetros por hora iba a noventa y esto me cuesta una multa. Alguna noche voy circulando tranquilamente por la carretera, me pillan a traición y me ponen a prueba. Al llegar a casa abro el buzón y sólo encuentro sobres que tiro al contenedor de papel sin abrirlos, las malas noticias mejor ignorarlas. Apenas recibo postales, una o dos al año como mucho.

Hace días que tengo la tentación de vaciar la cartera de tarjetas inútiles y colgar para siempre el teléfono. Ir lejos, igual que cuando era un joven indocumentado. Llevar encima sólo el pasaporte y todo el dinero que tengo ingresado. Siempre pensé que los bancos son los hospitales del dinero y a mí nunca me ha gustado el olor que desprenden. Me iré de viaje el mayor tiempo posible. Las casas nunca se mueven de sitio salvo que ocurra una catástrofe y entonces mejor no estar dentro.