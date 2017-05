Mosul-Manchester

Este título no se refiere a un partido de fútbol, tampoco a una travesía apasionante, ni siquiera a un acertijo en la que la tercera ciudad con M es Málaga, en absoluto. Lo que quiero trasladarles a ustedes es que el brutal atentado en el Manchester Arena durante el concierto de Ariana Grande, que costó veintidós muertos y no sé cuantos heridos, fue una venganza tramada por el cobarde Isis, o Daesh, o como diantres quieran llamarse esos asesinos: maldigo a sus líderes, a su guerra, maldigo a su Dios así les ordena su Dios. Quizá afirme esto porque no he vivido de cerca el sangriento dislate. Eso me diría el gran articulista norteamericano Guy Talese, que al día siguiente del derrumbe de Las Torres Gemelas escribió: ‘Alá es el más Grande’ por temor a que los ataques continuaran, quizá, pero a mí no me calla nadie. No podemos convertir el mundo en una selva fanatizada en la que el Islam privilegie la muerte por razones de poder y supremacía, con tremendas consecuencias posteriores: carencia de libertad, preferencia de la seguridad, creación de un temor cerval que busca erosionar el estado de derecho y terminar, uno a uno, con los disidentes.

Mi amigo Abdul es iraquí pero reside en Málaga desde hace más de veinte años. Está casado con española, tiene tres hijos españoles y el otro día me habló muy claro y me dio permiso para que comparta su dolorido punto de vista, que por ser imparcial también atañe al resto del mundo ‘civilizado’; Abdul mantiene que el aquelarre de Manchester estaba preparado desde que se inició la ofensiva del gobierno oficial de Irak y de las milicias combinadas aliadas que poco a poco han ido penetrando en la capital del estado terrorista, al que sólo les quedan doce kilómetros al norte de autoridad y un espeluznante rastro de cadáveres. Con la caída de Mosul se ha cercenado la cabeza del yihadismo, su apariencia de legalidad, un yihadismo que se presenta de nuevo nómada y en retirada, esto es más peligroso y resentido que nunca, y lo peor, más cruel. Abdul sostiene que desde hace más de dos meses la célula terrorista que actuó en Manchester buscó la herida y ahondó en ella, su red de información fue vasta, compleja y nada inocente. En ese sentido, Occidente no puede ‘vendernos’ el cuento de terroristas enloquecidos que actúan solos, o están aislados, o se fanatizan de repente, sin casi quererlo, les entra un virus y empiezan a matar sin ton ni son. Abdul asegura que Occidente fracasa ‘o quiere fracasar’ en esta guerra, y como en las series de televisión, un enorme aparato policial irrumpe haciendo mucho ruido y con muchas luces, pero siempre después de la masacre. A continuación Abdul se pregunta cómo las sofisticadas fuerzas de seguridad que dicen ampararnos no logran información anticipada para desbaratar estas carnicerías. ¿Es todo tan irracional? La verdad, son demasiadas preguntas, y le confieso a Abdul que desconozco las respuestas.