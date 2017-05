A Donald Trump no le gusta hacer ejercicio porque cree que el cuerpo humano es una batería que se gasta. Tampoco le gusta escribir, por eso no pueden sorprender sus cuatro letras en el Museo del Holocausto de Jerusalén, tan comparadas con las muchas (sentidas pero inanes) de Obama. «Es un gran honor estar aquí con todos mis amigos. ¡Qué increíble, nunca lo olvidaré!». (Trump). Lo peor es que el punto de la admiración es un círculo. No es mensurable el poema por la extensión, decía José Ángel Valente. Claro. Bush hijo escribió menos, pero en contexto: «¡Dios bendiga a Israel!». La cara enfurruñada del Papa con Trump es tan absurda (porque luego o antes se ríe con él) como el escándalo por la dedicatoria en Yad Vashem. Quizá la cara era por los velos de Melania e Ivanka. Me gusta citar a Luis Aragonés cuando se afea la incultura de Trump: «No es bueno leer demasiado. Yo tenía un amigo que se puso a leer a Kafka y se volvió maricón».