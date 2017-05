Solidaridad con Manchester

La única reacción humana a un atentado terrorista como el de Manchester es demostrar una solidaridad total con las víctimas y sus familias y hacer las preguntas: ¿por qué? y ¿por qué ahora?

No es difícil encontrar la respuesta a la primera pregunta. Con frecuencia, un terrorista escoge a sus víctimas al azar y lo que procura hacer es infligir el mayor daño posible. No le importa si las víctimas son ricos o pobres, negros o blancos, gente joven o gente mayor, hombres o mujeres. En los últimos atentados en Londres, Berlín o Niza, por ejemplo, el arma terrorista ha sido un camión utilizado para atropellar a la gente en la calle o en un mercado sin discriminación. El terrorista no sabía quiénes serían las víctimas ni le importaba.

Pero la masacre en Manchester ha sido diferente. Al esperar a la salida de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, el terrorista sabía exactamente quién sería el blanco. La gran mayoría de los seguidores de la famosa cantante son chicas jóvenes y unas 20.000 personas se habían reunido con sus amigos y padres para disfrutar de su concierto en el estadio británico. Con una frialdad escalofriante, el terrorista las tenía en su punto de mira. Aparte de hacer explotar una bomba en el patio de un instituto, no habría sido posible elegir un lugar con una concentración mayor de adolescentes que la del vestíbulo del Manchester Arena el lunes por la noche. Este ataque no fue nada aleatorio sino muy bien planificado y su objetivo era claro: unos miles de jóvenes pasándolo bien.

Es este hecho el que hace que el atentado en Manchester sea aún más horroroso que otros ataques similares. El autodenominado Estado Islámico ya reivindicó ayer el ataque. Para los terroristas, el concierto habría sido una abominación porque la artista, la norteamericana Ariana Grande, personifica todo lo que los fundamentalistas islamistas odian: música vibrante y ropa sexy en una actuación completamente mezclada y multicultural. La cantante es joven, independiente y abierta -por ejemplo presta mucho apoyo al movimiento gay-. Ella es un icono para sus millones de fans, una de las portavoces de la cultura moderna y la gran mayoría de sus seguidores son jóvenes. A un nivel, el concierto de Ariana en Manchester era un festival de música y danza estupenda. Pero también celebraba una parte importante del espíritu occidental en el siglo XXI y, en concreto, lo que muchas mujeres quieren ser en la sociedad contemporánea. En su cuenta de Twitter, Ariana se describe a sí misma como una «mujer peligrosa», el título de uno de sus álbumes. Y lo es. No sólo por su música, sino porque tiene 106 millones de seguidores en Instagram, muchos de los cuales la admiran. Muchas son chicas jóvenes: quieren ser como ella y son como ella. No es de sorprender que los yihadistas, con su ideología arraigada en la Edad Media, odien a artistas como Ariana. En su mundo, las mujeres deberían estar tapadas, calladas y obedecer a los hombres. Y Ariana Grande es lo más alejado a la imagen de una mujer subordinada.

Ahora le corresponde a otra mujer, la primera ministra Theresa May, responder a la segunda pregunta: ¿por qué ahora? No es una casualidad que el ataque llegue mientras los partidos de Reino Unido están en plena campaña electoral (los comicios son el 8 de junio), y la matanza en Manchester se convierte en la primera ocasión en la que un atentado terrorista ocurre en las semanas previas a una votación.

Tal vez el autor esperaba que esto le daría aún más publicidad o incluso podría influir en el resultado. Si esa es la intención, la primera ministra tiene que proceder con mucho cuidado. May tiene que expresar el horror y rechazo de todos al terrorismo sin ninguna apariencia de partidismo. En las elecciones generales españolas de 2004 el entonces Gobierno de José María Aznar manipuló los hechos del 11-M de manera partidista en un intento de ganar los comicios. Pero Aznar descubrió que si hay algo que le da asco a la gente igual que el terrorismo es cuando los políticos tratan de usar una tragedia para sus propios fines. Manchester es un bastión del Partido Laborista, pero ahora esto tampoco es importante. En los próximos días el mensaje de May tiene que ser que hoy no hay británicos conservadores ni británicos laboristas ni nacionalistas de ninguna parte. El mensaje debe ser sencillo y claro: que ahora es un momento de cerrar filas y ponerse en pie con los jóvenes que no quieren nada más que vivir en igualdad y libertad.