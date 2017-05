NO ES MAL NEGOCIO

DESPUÉS de todo, ni mucho menos. Leo que el joven que se desempeñará como presidente de Francia en los próximos años se embolsará en cada temporada 180.000 euros. No es nada si lo comparemos con un futbolista con ciertas habilidades y muchos tatuajes o con uno de esos señores que les entrenan y que aparecen después de los partidos delante de una heráldica panoplia con un impoluto refresco delante, asombrándonos con su elocuencia. Pero son quinientos euros diarios que cualquiera los querría, ojalá distribuidos en varios billetes para no despertar sospechas. Tiene que agradecer el importe a su antecesor que, demostrando una condición bien escasa entre los de su categoría, rebajó el sueldecito, que el que lo precedió había subido notablemente, a más de 240.000. Estas remuneraciones son como las de las criadas antiguas, aquéllas que comían y dormían en casa. Son netas porque ya me van ustedes a decir en qué se las gastan los que viven en el Elíseo. Me imagino que el Estado paga al personal, la electricidad, los gastos de comunidad, el IBI&hellip El hombre tiene pocos ratos libres, viaja a costa de los contribuyentes, si invita a cenar tampoco tiene que echarse la mano a la cartera. Un chollo, vamos. Hay que reconocer, sí, que seguro que no será ésta la primera vez que vea tanto dinero junto. Tenía un cargo importante en un banco que retribuye bien a sus empleados y mejor a sus directivos. Pero que gane cien mil euros más que nuestro presidente me cabrea un poco porque no le podemos echar la culpa al costo de la vida en París. Se podría argumentar que estoy hablando del jefe del estado y no del gobierno, pero no sé si esto se sostiene.

Si los políticos deben o no percibir compensaciones por su desempeño es un debate ya antiguo. Parece natural, tal como argumentó Suilio en los albores de la era cristiana respecto de los Abogados que, entonces, igual que ahora, cobrábamos tarde, mal y nunca, que si el que realiza un trabajo obtiene una contraprestación, esa regla debería regir para todo el mundo. Que si no se paga a los políticos, o se les paga mal, la codicia humana les hace buscar lo que llamaríamos pudorosamente &ldquootras vías de financiación&rdquo muy provechosas hasta que viene un fiscal a tratar de poner las cosas en su lugar. Y, lamentablemente, muy utilizadas por lo que decae la razón esgrimida para abonarles sus sacrificios. En otros tiempos, que no volverán, los munícipes no cobraban por sus servicios, ni siquiera en Marbella donde después se transformó nuestro Ayuntamiento, con el beneplácito de mucha gente, en un sistema para hacer dinero. El no cobrar nada no es bueno. No sólo por lo de la tentación sino porque permite el acceso a la política solamente a los que son ricos por casa, a los funcionarios o a los liberados sindicales que pueden conseguir una excedencia. Transemos pues en que hay que apoquinar si queremos que la democracia funciones y sea representativa. El problema ya no es el qué sino el cuánto. Porque un cargo público no puede ser un modo de vida y, a pesar de lo sostenga un quejoso y orondo ex alcalde de una capital andaluza de mucha solera, una carrera política. Me atrevo a dar una idea. Si no gusta, tengo otras. Hay que distinguir como se dice cuando se hace una pregunta complicada. Si el cargo exige dedicación exclusiva, le pagamos al que lo sirve el promedio de lo que ganaba en los últimos tres años, por ejemplo, con un incremento si se quiere. Si la ocupación se puede simultanear con otras, pues le soltamos una dieta por cada día de dedicación. Esta fórmula la aplicamos en el Consejo General de la Abogacía Española desde hace mucho tiempo y nadie se queja. Cierto es que, en los Colegios de Abogados, el trato económico es mucho peor porque, a pesar de lo que piensan algunos, incluidos no pocos miembros de la corporación, los cargos no cobran absolutamente nada y soy testigo, más que testigo actor, que se trabaja mucho y se afectan de manera considerable los despachos, la actividad privada y la economía doméstica. Pero aquí, como en cualquier otra función honorífica, hay otras compensaciones. Eso es innegable.

Y también podríamos seguir hablando de la libertad con que se actúa en determinadas esferas. Me llamó mucho la atención que después de una defenestración ahora enmendada el afectado se fue a consolar al extranjero durante un par de semanas y cobró el suelto enterito.

Y de las pensiones y demás gabelas podría escribirse un libro.