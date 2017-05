El Real Madrid ganó la Liga en Málaga y en Barcelona han detenido al ex presidente del Barça por pintar de blanco el dinero. Pedro Sánchez, jugando a perder, ganó las elecciones del PSOE y Rajoy, seguramente sabiendo lo que hacía, se apresuró a felicitar al Real Madrid. El malaguista Sandro, ex del Barça, negocia con el Atlético y Pablo Iglesias juega a que quiere negociar con Pedro Sánchez. Susana Díaz, jugando a ganar, perdió. En las camisetas malagueñas del deporte rey se anuncia deportivamente una casa de apuestas y ante las elecciones, los cargos socialistas debían apostar. Un 60% de los electores de Málaga apoyó a Díaz y algunos tienen ahora los díaz contados. Los grupos de whatsapp, el invento del maligno, se abarrotan de bromas sobre Susana Díaz, a la que afean su postura política pero también su físico, su acento o su condición de mujer. En Málaga no molesta que se metan con ella por sevillana, y apenas se entiende el matiz trianero, pero cuando la insultan por andaluza duele un poco, reímos entonces hacia adelante, como cuando el inglés de Ana Botella, como si el nuestro fuera British British, como si nuestro acento fuese de un lugar indeterminado pero situado en el silibante norte. En el Ayuntamiento de Málaga, como en la novela de García Márquez ‘La mala hora’, han aparecido pasquines. Se lee en ellos: «No reírse de los susanistas». Los susanistas tienen un ratón. Es agradable comprobar que han colocado la tilde en ‘reírse’, palabra que por cierto se les ha colado. Es triste comprobar que la graciosa persona ha confundido el infinitivo con el imperativo. Los no susanistas tienen un retón, ortográfico, un reto grande, un reto proyector. Hasta el autor de ‘Er prinzipito’, traductor de un dialecto que escrito no existe, debe saberlo.

Es un alivio triste saber que las pedradas caerán ahora sobre el alto techo de Sánchez, al que también están afeando su atractivo e insípido porte, de nuevo nada que ver con sus ideas, variables, ni su política. Las elecciones del PSOE, la Liga, a lo mejor las ha ganado Iglesias, que está delgado pese a haberse comido a Garzón y, de postre, a Errejón. Para dedicarse a los asuntos públicos, a subirse a una tarima y golpear un micrófono con un dedo toc toc toc, probando, probando, es necesario tener anchas espaldas y habilidad para esquivar pedradas. Antonio Banderas se subió sin el respaldo del cine y todavía recibe tomatazos. A muchos les gusta pensar que esto es un juego, que ya estamos en la feria y que podemos liarnos a tartazos con quien queramos. Muchos cargos socialistas tendrán el móvil junto a ellos y lo mirarán cada rato, comprobando que tiene cobertura, carga. Podría llamar alguien de parte de Pedro Sánchez. Vente pa Madrid. De momento los únicos teléfonos que suenan son los nuestros, cargaditos de chistes generalmente malos. Pero cuando el chiste, el grupo de whatsapp abierto, son los pasillos del Ayuntamiento, alguien debería cuidar la ortografía. Al menos terminó la interminable Liga y terminaron las pesadas primarias socialistas. A ver qué viene ahora.