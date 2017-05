¿Plusvalía sin plusvalía?

Resulta difícil entender que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como ‘plusvalía’ municipal) tenga que pagarse en casos en los que no ha existido tal incremento (plusvalía) del valor del suelo urbano.

No obstante, así ha venido siendo, entre otras causas, por falta de reacción legislativa ante los cambios experimentados en el mercado inmobiliario, si bien, hace pocos años ya iban apareciendo, tímidamente, resoluciones de tribunales que concluían que no era procedente exigir, y pagar, la plusvalía municipal en los casos de ventas en las que se hubiese registrado una pérdida. Esa timidez ha ido tornando en atrevimiento, de modo que cada vez más juzgados se plantearon si es acorde con la Constitución la exacción de la plusvalía municipal en los casos de venta con pérdida, y así lo elevaron al Tribunal Constitucional, que, el pasado 11 de mayo, dictaminó que la normativa estatal no puede someter a tributación situaciones de inexistencia de incremento del valor del terreno urbano, instando al legislador a que adopte las reformas oportunas para evitar tales situaciones, contrarias al principio constitucional de capacidad económica.

La postura del Tribunal Constitucional no es nueva, y era la que se esperaba, pues ya había dictado, en fechas recientes, dos sentencias, relativas a la normativa foral de Guipúzcoa y Álava (cuya regulación era similar a la estatal), en las que seguía la línea anteriormente apuntada, esto es, la improcedencia de la exigencia de la plusvalía municipal en los casos de transmisiones inmobiliarias con pérdidas.

Lo novedoso de esta última sentencia, de 11 de mayo de 2017, es que recae sobre la normativa estatal, por lo que es una magnífica noticia para muchos contribuyentes, entre ellos aquellos que van a vender, o vendieron, un inmueble con pérdida, ya que tienen fundadas razones para obtener la devolución de la plusvalía municipal.

Cuentan que el genial escritor G.K. Chesterton, preguntado sobre su opinión acerca de los franceses, respondió: «No sabría qué decirle. No los conozco a todos». Pues bien, con la devolución de la plusvalía municipal en los casos de venta de inmuebles con pérdida sucede algo similar: no es posible afirmar que en todos y cada uno de los casos se vaya a obtener el reintegro del impuesto, ya que no es descartable algún supuesto, excepcional, en el que la venta del inmueble se haya hecho por razones de urgencia, o necesidad, de modo que, de entrada, el valor de transmisión que se consigne en la escritura sea inferior al de compra (registrándose, pues, una pérdida), si bien el valor del suelo, en el mercado inmobiliario, se haya incrementado durante el periodo de tenencia del inmueble.

Insistimos en que serán casos puntuales, y que la gran mayoría de casos de ventas con pérdida tendrán un final feliz para el bolsillo del contribuyente, pero, para salir de dudas, es recomendable contar con una tasación inmobiliaria, que acredite el decremento (o bien la falta de incremento) del valor del suelo, de forma que se cuente con un adecuado medio de prueba, que respalde la pérdida que resulta de la comparación de los valores de compra y venta de las escrituras que documenten la compraventa del inmueble.

Es aconsejable que los que próximamente vayan a transmitir un inmueble con pérdida paguen la plusvalía municipal (evitando así posibles sanciones, pues la norma aún no se ha reformado), si bien pueden iniciar, a renglón seguido, un procedimiento para obtener su devolución, acompañando, además de los argumentos jurídicos pertinentes, los medios de prueba acreditativos de la inexistencia de incremento (o de la existencia de pérdida) del valor del suelo.

Tampoco hemos de olvidar a los que ya pagaron el impuesto y vendieron el inmueble con pérdida, pues se habrá de analizar, en cada caso, las vías procedimentales para recuperar la plusvalía municipal que abonaron. En este punto resultará fundamental comprobar, además de los años que han transcurrido desde que se abonó el impuesto, cuál fue el sistema que se siguió para pagar la plusvalía municipal: si el de autoliquidación (practicada por el propio contribuyente), o el de liquidación (practicada por la propia Administración local).

En este segundo supuesto, el de liquidación emitida por la Administración, el camino para obtener la devolución de la plusvalía municipal reviste una mayor complejidad que en el caso de las autoliquidaciones, ya que, una vez transcurrido un mes desde la notificación de la liquidación administrativa sin que se haya impugnado, la misma se convierte en firme, por lo que habrá que analizar con detalle la vía procedimental extraordinaria a seguir, lo cual se presenta como un reto apasionante, por el que, esperamos, merezca la pena el esfuerzo.