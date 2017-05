Mundo al revés

El escritor no se sorprende de nada. Es el mundo, más bien, el que está sorprendido de que sigan existiendo individuos que prefieren escribir a realizar cualquiera de las atractivas actividades en que se entretienen sus semejantes. El mundo es así, una caja de sorpresas para tontos, nadie quiera cambiarlo sin tener una alternativa seria.

Cuando el mundo le aburre, el escritor enciende la televisión. En una pantalla curva de 65 pulgadas, el mundo adquiere una transparencia total. El tamaño del dispositivo importa. Así que el escritor se pasa la vida escrutando el pantallazo donde las menudencias se transforman en acontecimientos planetarios.

Fue ahí donde se enteró de que existían las «primarias» en un partido más partido que nunca. Tres eran tres los candidatos que se disputaban con gárrula agresividad la candidez infinita de sus militantes. Una marioneta malhablada que se creía dueña de las siglas en liza y aspiraba a desflorar la rosa emblemática con la rudeza de su puño. Un guaperas de barrio madrileño que pretendía liderar la próxima revolución fallida de la izquierda guay. Y un plomizo mediador vasco interpuesto para mitigar el ardor guerrero que amenazaba con provocar una úlcera acelerada en las entrañas del partido. Tras la desazón electoral, la califa andalusí redescubre el encanto natural de las fronteras de su taifa mientras el doncel Sánchez cabalga de nuevo como un comunero al frente de la tropa rebelde. Cuanto más pontifique Iglesias desde el púlpito de la indignación de la Puerta del Sol menos podrá evitar que los malvados votantes de Rajoy se multipliquen como los peces evangélicos por miedo al escozor podemita. Si quiere gobernar algún día, aunque sea en coalición precaria, Iglesias no debería hacer tantas proclamas a la patria bolivariana. Patria y patraña son sinónimos políticos buenos para el PP y malos para sus antagonistas. Un politólogo debería saberlo mejor que el vetusto escritor que lo tildó de falangista. Qué insulto a la inteligencia. Tampoco es inteligente aparecer en televisión para reivindicarse homosexual, como hace un tal Alegre, y acusar a las mujeres de ser ligonas apocadas en comparación con los gays, hombres lobo para otros hombres. Eso es alegría fálica de envergadura y no el desfile de misiles en Corea del Norte. En otro canal, el superhéroe Assange contraataca, el villano Putin maquina y la familia Trump prosigue su ronda arábiga vendiendo la marca Ivanka como fantasía venérea para jeques en jaque. Si no es un anticuado, los múltiples canales ofrecen al escritor una imagen del mundo como nunca imaginaron sus precursores más ingeniosos. Y si, además, te anuncian la emisión simultánea de la tercera temporada de ‘Twin Peaks’ de madrugada, cuando todo el vecindario esté teniendo pesadillas con el programa fiscal del vencedor socialista, te ahorras una buena pasta en somníferos.