Apenas quince kilómetros separan Marbella de Istán pero, sin embargo, el pueblo panocho es un gran desconocido para la mayoría de los marbellíes. Las condiciones de la carretera no es un motivo menor para esa lejanía, a pesar de la cercanía geográfica. «Istán es un lindo pueblo»; esta afirmación la dejó escrita el adelantado del turismo en la Costa del Sol, don Ramiro Campos Turmo en un folleto que editó en la imprenta La Moderna, de Málaga, a final de los años veinte con el título de &lsquoEl Jardín de España en Marbella&rsquo. Y lo sigue siendo, podemos afirmar en estos tiempos, cuando el contacto con la naturaleza es una aspiración de la ciudadanía; decir que Istán es una reserva ecológica, al margen de frase recurrente y tópica, responde a una estricta realidad. El proyecto de don Ramiro consistía, como en otras ocasiones hemos contado, en la construcción de un jardín que representase a todas las provincias y municipios de España, mediante la siembra de los árboles identificativos de cada una de esas localidades. Proponía su realización en alguna zona de la provincia que él denominaba «Costabella» y podría tener forma circular o longitudinal en torno al árbol simbólico de España. Pero especificaba su preferencia por la construcción de un «jardín-carretera» que uniese Marbella con Istán, orillando la Sierra Blanca y prolongándose durante treinta kilómetros hasta remontar la Sierra Real y alcanzar el pico de Plaza de Armas, donde se colocaría el árbol símbolo de España. Don Ramiro quería, de esta manera, lograr un doble cometido porque, al tiempo que sería una plasmación de su ansiado Jardín de España, posibilitaba una comunicación adecuada de Istán con la Costa. Destacaba en su opúsculo que el pueblo carecía de comunicaciones y solamente contaba con una senda de montaña que se tardaba cuatro horas en recorrer. Aseguraba: «al construir la carretera indicada, haríamos la gran obra de establecer la comunicación con Marbella en una hora». Destacaba que el pueblo tenía un gran porvenir como el punto de arranque para el turismo de la Serranía de Ronda. Citaba el árbol representativo de Istán, apoyándose en la «autoridad» de dos «fuerzas vivas» de la localidad: el párroco y el maestro. Para el cura párroco, don Antonio Gómez Pérez, el árbol representativo era el algarrobo que «nace espontáneamente sin cultivo ni esfuerzo por parte del hombre y si no existe un número abundante de este árbol y de otros, es debido a la falta de vías de comunicación, que hacen sus frutos de difícil venta en los mercados». Por su parte el «maestro nacional» don Miguel Jiménez Luna alegaba: «el árbol símbolo de Istán es el algarrobo. Así opinan los niños de esta Escuela Nacional y yo con ellos.» Coincidencia entre ambos y entre pueblos, porque también se consideraba al algarrobo como árbol característico de Marbella y de Ojén. Curiosamente, don Ramiro, distingue entre Marbella y San Pedro Alcántara, localidad en la que sitúa el eucaliptus como árbol simbólico. Tantas décadas después, Istán, que no llega a los mil quinientos habitantes, se encuentra comunicado con Marbella por una carretera digna pero no apta para demasiada afluencia: estrecha y generosa en curvas que hacen arriesgado el trayecto; carretera muy frecuentada por ciclistas que requieren de un cuidado especial. Su estrechez impide un carril específico para bicicletas y una avería puede suponer casi el corte de la vía. Es un pueblo suficientemente «lindo» como para contar con una carretera más amplia, aunque sea un asunto del que nunca se habla. Seguro que facilitar la comunicación supondría un descubrimiento del pueblo de la Torre Escalante, la Iglesia de San Miguel o el «Castaño Santo». La gastronomía autóctona es otro atractivo que algún día será descubierta por la alta cocina y que se ha transmitido de padres a hijos; la misma vía de transmisión del famoso &lsquoPaso de Istán&rsquo que representa escenas bíblicas durante los principales días de la Semana Santa. Es posible que el aislamiento, las dificultades de comunicación, haya preservado el paisaje panocho, entre otras cosas de la tan divulgada práctica de la especulación. Para encontrar un sereno espacio de paz no hace falta más que adentrarse quince kilómetros en la montaña, aunque vengan curvas que marean.