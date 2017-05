Málaga tiene una facilidad pasmosa para dejar escapar los trenes. Especialmente si quien ofrece el billete es uno de los suyos, que además viene con éxito de otras tierras. Es nuestro endémico rechazo al indiano. Y resulta doloroso, porque aquí andamos escasos de gente que se juegue su dinero, sus ideas y su tiempo para transformar y, sin embargo, nos sobran los cansinos pontificadores de despacho que, a golpe de Twitter y conferencia estéril, tratan de dictar ciudad sin exponer, eso sí, poco más que su vanidad. Es parte de nuestra #marcamálaga, cuyo sol mediterráneo calienta la envidia hasta elevarla a temperaturas de desprecio y que evoca, en gran medida, a aquella España de 1898, en la que mientras en las tertulias de café del Madrid castizo algunos se acaloraban en ensoñaciones de un imperio que en verdad agonizaba, a los nuestros les estaban dando las del pulpo en una Guerra de Cuba que malhirió para varias décadas la dignidad y la moral de un país en quiebra.

Algo parecido puede acabar sucediéndole a esta ciudad si no es capaz de salir de la autocomplacencia de los cambios vividos los últimos años. Si no hay un después tras la ‘capital de los museos’ y la apertura del puerto a la ciudad con el Muelle Uno y el Palmeral de las Sorpresas.

Y el Astoria es, sin duda, uno de esos grandes desafíos. Más allá de que el Ayuntamiento ha acumulado los desaciertos en la gestión de esa manzana, lo cierto es que lo sucedido con Banderas tiene más que ver con todo lo anterior.

De hecho, ya se lo hicimos antes a Moneo o a Picasso. Hace pocos días, el exconcejal de Cultura Curro Flores recordaba cómo un buen puñado de ‘picassos’ permanecieron en el «cuarto de las ratas» del Museo de Bellas Artes porque las autoridades de la época no aceptaron la voluntad del artista de que su obra empezara a exponerse en Málaga pese a la insistencia de su hijo Paul y su nuera Christine, que en 1954 hicieron el primer intento. Más cercano en el tiempo está el desplante de la oposición municipal al arquitecto Rafael Moneo cuando vino a explicar su proyecto para Hoyo de Esparteros en las ruinas de La Mundial. Porque eso sí, cada vez que hay un proyecto ambicioso, el corralito de biempensantes se activa. Veremos si, como advirtió Ignacio Lillo en estas mismas páginas, el hotel del puerto no corre la misma suerte y los cataríes cogen en octubre su canon y se van con el rascacielos a otra parte. Porque aunque hoy no hay cuarto oscuro con ‘picassos’, sí hay ratas que deambulan por el solar de Hoyo de Esparteros bajo el cartel de lo que fue pensión de mala muerte. O por la propia parcela del Astoria, donde ya podríamos estar soñando con ver algún curso del Actor’s Studio.

Es, quizá, la metáfora vergonzante de una ciudad que, de tanto observar a las ratas, puede acabar por desaprender cómo asomarse a su futuro con altura de miras.