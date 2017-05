La otra cara del dinamismo malagueño

El abandono del proyecto del Astoria por Antonio Banderas ha quedado zanjado en los medios de comunicación nacionales como un efecto de los dos diques con que esta ciudad paraliza la corriente hacia el futuro, adaptándose a los lentos biorritmos de su provincianismo, es decir, la envidia y la mala leche. Realmente es tentador recurrir a estos vicios de nuestro goyesco genoma porque así no tenemos que dar incómodas explicaciones sobre otras causas más racionales por las que en Málaga se vienen abortando sistemáticamente los proyectos de mayor repercusión urbana. Si fuera así, en el caso de este endiablado concurso del Astoria no tendríamos que preguntarnos por qué el proyecto ganador realmente no ganaba, al tener que pasar una segunda prueba de viabilidad en la explotación, ni por qué el Ayuntamiento incluyó en sus bases la posibilidad de modificar ordenanzas del PEPRI Centro sin acordarlo previamente con Cultura, que es quien tenía que aprobarlo, aun cuando esos cambios podrían justificarse perfectamente en la excepcionalidad del proyecto, según la memorable y lúcida sentencia del juez José Joaquín García Bernaldo de Quirós para un edificio singular de Arroyo de la Miel hace algunos años.

Es tentador, digo, recurrir a esa envidia y mala leche que planean como sombríos nubarrones sobre las ilusiones de una ciudad. Pero en nada contribuimos a mejorar nuestros comportamientos colectivos si nos quitamos responsabilidades largando el muerto a nuestros fatales demonios familiares. ¡Pues claro que el aire está polucionado con una mala leche tremenda!... sobre todo cuando la realidad tangible se ha sustituido por el anónimo e invisible ántrax de las redes sociales, pero eso, a estas alturas, no debería coger por sorpresa a gente curtida, como son el actor Antonio Banderas y el arquitecto José Seguí, pues es sabido que el temple carpetovetónico se nutre de la resistencia; como dijo Cela, aquí quien resiste, gana, aunque en el camino se pierdan jirones de oportunidad, ilusión, tiempo y dinero.

Echándole la culpa a estos vicios que rebrotan siempre como un siniestro atavismo evitamos, por ejemplo, indagar en los conflictos de nuestras administraciones, en la hipertrofia normativa que las invade con el virus letal de la Ley de Parkinson, en la arrogancia, la chulería prepotente de determinados gremios que han espesado la burocracia hasta su completo bloqueo, en la pavorosa inanidad política… ¿Podríamos insinuar, aunque sólo sea levemente, que este concurso del Astoria estaba lo suficientemente mal planteado como para que al final ocurriera lo que ha ocurrido, y no esa simpleza de la envidia y el resentimiento hacia el éxito ajeno? Porque, a ver: ¿fueron ‘sólo’ la envidia y la mala leche las que abortaron la construcción del Auditorium en la plataforma de San Andrés, tras un concurso internacional, o desacuerdos institucionales? La paralización del Parque en el campamento Benítez, ¿fue cosa de envidia y mala leche o de interminables desencuentros entre Ayuntamiento y Magdalenas? Las ‘tecnocasas’ de Goleta, San Rafael y Lagunillas, proyecto ‘estrella’ con un concepto innovador de residencia-trabajo para jóvenes emprendedores ¿se suspendieron por mala leche o por la imposibilidad material de que la Junta y el Ayuntamiento se sentaran a tomar un café? ¿Fue la envidia el móvil de los ciudadanos que impidieron el proyecto de un gran Centro Comercial en el muelle 2 fruto de lo cual hoy tenemos El Palmeral de las Sorpresas? ¿Fue el aciago resentimiento lo que movió a hacer un manifiesto ciudadano para no levantar un supermercado donde ahora está el museo Pompidou? ¿Podemos achacar sólo a una inquina irracional la paralización del proyecto de los Baños del Carmen o más bien al embrollo competencial entre Costas, Ayuntamiento, Junta y otros pescadores a río revuelto, con el resultado del vergonzoso escaqueo en la construcción de los espigones protectores del Balneario? La paralización del Guadalmedina, ¿es cosa de rencor o descomunal desidia político administrativa? ¿Es sólo la acritud de un conservacionismo reaccionario y casposo lo que ha llevado a detener el hotel de Moneo por defender un discreto vestigio de la arquitectura decimonónica, aislado en su triste viudedad de Hoyo de Esparteros? ¿Y lo del Metro también era envidia? ¡Venga ya!

Con Pirandello, podríamos pensar que Málaga es así, si así nos parece. Y hoy, a despecho de sus crudos datos socioeconómicos, nos parece deslumbrante, sobre todo en un Centro Histórico del que ya no quedan habitantes sino figurantes de la gran comedia del dinamismo urbano. Aun así Málaga está infinitamente mejor ahora que hace treinta años y no vamos a escatimar elogios a los que día a día han contribuido a ello. Pero tan pernicioso es el proverbial derrotismo en el que tradicionalmente hemos estado sumidos como un arrebato patológico de inmoderada autoestima. En el primer caso caemos en una esterilidad melancólica; en el segundo nos quedamos sin el más elemental espíritu crítico que caracteriza a una sociedad madura. En el asunto del Astoria se han concatenado, en confluencia astral, demostraciones de mala política, peor burocracia e impulsos viscerales, todo ello en el río revuelto de la confusión, que es la mejor forma de eludir los compromisos de la razón. Varios años haciendo titánicos esfuerzos en sacudirnos el sambenito de ciudad subsidiada y periférica para que hoy estemos en boca de toda España como un corralón de vecinos. Deberíamos haber medido el alcance de esta gran cagada. «Una pena», como ha escrito un medio capitalino con indisimulada delectación.