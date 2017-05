Gordoflacos y otras distorsiones

Tanto hablar de la presión para estar delgados y resulta que una encuesta revela que el 80 por ciento de los obesos se ve muy bien y casi todos están convencidos de que se encuentran estupendísimos de peso, que no se sabe si ponerles a dieta o ponerles gafas.

Y no estoy segura de si eso es algo terrible o terriblemente bueno. Pasarse de peso será fatal para la diabetes, el colesterol, el corazón, las articulaciones y un montón de dolencias, pero lo de verse bien tiene que ser buenísimo para el espíritu, porque eso de estar encantado con uno mismo, así, naturalmente, sin coaching ni nada, no está pagado. Si siguiéramos todas la recomendaciones médicas (desde el hilo dental o cepillo interdental, al deporte, el descanso, el ocio, el relax, el no estar mucho tiempo seguido sentado, ni tampoco de pie y una larga lista de deberes y prohibiciones) sin duda mejoraríamos la salud, pero no nos daría tiempo a trabajar y prácticamente ni a vivir.

Los obesos que se ven flacos no son los únicos que tienen una imagen distorsionada de la realidad. Los adolescentes de Ballena Azul, que siguen cadenas virales macabras que consisten en ir superando pruebas y pueden llegan hasta el suicidio, tienen una idea deformada de la diversión y de lo que es un reto.

El psicólogo forense especializado en menores Javier Urra cree que este tipo de comportamientos se deben a una falta de reflexión sobre los actos, propia del paso de la niñez a la edad adulta, aunque por suerte muchos se dan cuenta y paran a tiempo.

Algunos de los retos son muy peligrosos, como tomarse una cucharada de canela en polvo de un golpe y sin beber líquido, que puede provocar asfixia o terminar en un colapso pulmonar, pero probablemente parezcan bastante inofensivos a los 15. Y aunque ahora nos espante eso es también otra distorsión, pues en realidad tampoco queda tan lejos de alguna de las barbaridades adolescentes que recuerdo, como una competición para ver quién se comía más sandwiches de Rodilla (deliciosos, pero que entre pan y pan tiene una pasta casi imposible de tragar a palo seco) sin beber agua. Aquello no era al estilo de Paul Newman comiéndose 50 huevos duros en ‘La Leyenda del indomable’, sino más bien inconsciencia mezclada con glotonería, que no arriesgarías la vida, pero tenía su asquerosidad.

Casi nadie se libra de algún tipo de distorsión, aunque sea mucho más inofensiva , como en un debate sobre ciudad y proyectos. Ahí está lo que ha ocurrido con el Astoria, en el que muchos de los que aman o odian el proyecto de Banderas probablemente ni lo conozcan, pero ha degenerado de tal forma que ya casi nadie habla de la idea, sino que todo gira a Antonio sí o no, como si esa fuera la cuestión. Es la simpleza de cuando un debate deriva en pelea de gallos, que los egos pueden ser tan incómodos como los tacones, pero nadie quiere bajarse de ellos.