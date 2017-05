En marea plurinacional

A la hora y el instante de escribir este artículo los cuarteles generales de los tres afamados candidatos a las Primarias del PSOE permanecían en tensa calma y sin ninguna otra novedad. Los observadores habituales relatan el fruto de sus análisis con desigual arrojo. Los más «intensos» hablan de que estas elecciones socialistas internas son los últimos estertores de una forma de hacer política en nuestro país. Quizá los últimos instantes del Partido Socialista, tal y como le hemos conocido… ¿Es recuperable el pasado?

El resultado de las presidenciales francesas para el Partido Socialista del país vecino puede ser una llamada de atención para todos en Occidente, o algo incluso mucho más profundo y significado. Tras la victoria del ‘Brexit’ y de Trump llegó Macrom sin partido político. El futuro viene cargado de sorpresas y novedades. Ocurre siempre. Durante años se mantiene un guión hasta que suena el acorde final de una forma de hacer y funcionar y -¡plass!- ha llegado un nuevo orden mundial.

En cualquier caso, lo más posible es que estemos ante la llegada de un nuevo modelo. En España, el divorcio, o quizá sólo separación, en el seno del PSOE, para apoyar a uno u otro candidato puede tener consecuencias definitivas. Dicen que lo verdaderamente notable y transformador vendrá si el ganador de estas primarias es finalmente Pedro Sánchez. Ya que los perdedores podrían llegar a agruparse alrededor de otras siglas o plataforma. ¿O ven ustedes a Susana Díaz, Fernández Vara, García Paje, Lambán, Abel Caballero, etc. cerrando filas con el nuevo adalid de la nación de naciones? Tampoco Sánchez y sus Ábalos, Armengol, Puente, etc. muestran demasiada tendencia a reagruparse bajo el liderazgo de Díaz. En ambos equipos, no obstante, se habla de la unidad del día siguiente. Pero parece que, cada uno de ellos, lo único que contempla es ganar y poder controlar a los derrotados, sin plan B.

Si la andaluza Díaz gana, es más que probable que Sánchez -empujado por los suyos- acabe por irse y cree un partido de corte socialista escorado a la izquierda, o incluso muy escorado en esa misma dirección. La nueva formación irá a unirse en un pelotón ya existente, viniendo a ser o llamarse ‘Fuerte Marea Plurinacional de Sánchez’. En caso contrario, pueden ser los actuales cuadros del PSOE los que acaben por crear una ‘En Marche española’ de centro izquierda, de significado político mucho mayor.

Una Marea Plurinacional vendrá a engrosar la coalición Podemos, Compromis, Mareas. Una En Marche de centro izquierda daría lugar a una opción política de envergadura y con trascendencia electoral de verdadera enjundia, pues incluso podría llegar a dejar escaso margen para otras fuerzas de autoproclamado centrismo. En ambos casos, el PSOE mayoritario tradicional se tornaría irrecuperable.

Desde esta columna -hay que decirlo- solemos mojarnos en el pronóstico ganador de los procesos por conocer con proverbial acierto. Hoy tendremos que esperar, pues aunque podríamos decantarnos por uno de los candidatos, lo ajustado de las posiciones y la evidente dificultad para prever el resultado pueden hacer que confundamos deseos con realidad. Cualquiera puede ganar. Cualquiera menos Patxi López, que ni puede ni ha salido a hacerlo. Al final de la jornada muchas cosas pueden cambiar para siempre en el PSOE y en España. Lo ocurrido en Francia y lo que está por suceder en sus legislativas es o puede ser más que contagioso, la cuestión está en saber si todo va a ir por derroteros serenos y progresivos o se va a precipitar.

Cuando el final escrutinio arroje el veredicto, nada va a terminar, todo empieza en ese instante. Habrá felicitación del perdedor a su contendiente, aunque si Pedro Sánchez es el perdedor, cabe suponer que también habrá denuncia, impugnación y protesta en disconformidad con algún resultado o acción, censo o votación. Puede que, al unísono, se hagan más llamadas a la unidad, «todos detrás de la nueva secretaría general», pero no es previsible la paz. Ello a pesar, de que muchos, comprometidos y de buen grado, van a intentarlo. Las buenas palabras de la noche darán paso a la insoportable evidencia de la disconformidad. Ya son agua y aceite y nadie cree posible que se puedan mezclar.

Se admiten apuestas.