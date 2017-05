Favores y lágrimas

Banderas se enfada con Málaga por escrito. Está cabreado con la ciudad y con el batacazo de un éxito cantado, que es una forma doble y estúpida de fracasar. El actor sin miedo ha ido sumando vértigos y vergüenzas ajenas y ya no veía final feliz salvo el mutis de un divorcio amistoso. Le tenían preparado un traje a medida sin necesidad, pero se ha acabado sintiendo crupier dentro de un esmoquin de alquiler con dobladillo en la manga como si alguien que juega limpio con la ciudad escondiera cartas. No es fácil pasar de mecenas y embajador de Málaga a divo bajo sospecha, una caricatura insoportable. A la parcela del Astoria le espera un sondeo arqueológico, pero sobre lo acontecido tenemos ya dictamen provisional: toda forma de abandono urbano esconde en Málaga su hacha dialéctica para que la ruina lo siga siendo. La izquierda clásica no es de sumar lo que está por venir sino de soltar cenizas aunque nos quedemos como pompeyanos atónitos por los 21 millones que De la Torre despilfarró en el solar. La orden a los fieles es blindar la ciudadela y terminar caníbales antes que fenicios. De los favores intangibles a la ciudad, este de Banderas prometía hacer época, pero no esta cofradía de lágrimas. Iba a ser seguramente su negocio menos negocio, pero alguien que es duro fajador de fracasos mercantiles sabe mejor que nadie que si la cultura o la producción artística lo fueran a ciencia cierta la harían los bancos. El actor tiraría de agenda para seducir al mundo que mejor conoce. Su centro de I+D para la farándula sin fronteras no parecía ni una mala fotocopia gastronómica de ese cutre y agónico vecino mercado de la Merced ni un remedo golfo del museo de las gemas, esa poza de dinero municipal que acabó con su promotor, el inefable Fulgencio Alcaraz, convertido en correoso okupa con batín de seda en Tabacalera. Banderas es patrimonio inmaterial de Málaga y en la manzana del Astoria, ahora doblemente envenenada, iba a poner papeletas de éxito a un patrimonio público ruinoso. Hay proyectos al lado de casa a los 57 años que pueden ser la mejor terapia del corazón si antes no te lo parten. El concurso venía con su ‘kit’ de normas, escribanos, controles, con su jurado, su premio, y también con un alcalde que dijo hasta lo indecible, ebrio de fascinación, hasta afilar la navaja albaceteña de los rivales. De la Torre ha sido un contratista deslenguado, metido ahora a imposibles virguerías de celestina. Acarició el gato con botas del concurso de ideas con Banderas pero luego cabalgó sin pudor y sin permiso un tigre enloquecido. Se pasó tres montes con las formas del derecho administrativo, que no entiende de geografía como le pasa también a cierta estricta oposición. En ella los hay que intuyen la paja en el Astoria mientras se le antojan transparentes todas las vigas amigas de la Casa Invisible, esa idea sin concurso tan chunga de papeles. Nadie es perfecto.