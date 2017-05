Barrio pobre, barrio rico

Todos queremos encontrar en nuestros viajes ciudades hermosas con barrios embellecidos y comercios con encanto, pasear por calles peatonalizadas y ver escaparates deslumbrantes. Pero rara vez nos paramos a pensar en el precio pagado por los residentes en esas zonas para llegar hasta ahí. La llamada ‘gentrificación’, evaluada generalmente como un signo de progreso y mejora, también tiene sus víctimas. Son los vecinos que ven su vida normal alterada por el trasiego de turistas o que, peor aún, son empujados a otros barrios debido al alza inmoderada de precios en los alquileres. Recuerda el sociólogo Viçenc Navarro que la ciudad de Nueva York, tal como la conocemos, no siempre presentó la estructuración social de hoy. Fue a partir de los años ochenta, con el acceso a la Alcaldía del partido republicano y la posterior deriva hacia el conservadurismo de los regidores demócratas, cuando la liberalización de los precios del alquiler desplazó de Manhattan a la clase trabajadora, hasta entonces residente, para dejar paso al 10 % de la ciudadanía neoyorkina con mayores ingresos.

Desde entonces el fenómeno se ha universalizado y se manifiesta con frecuencia no solo las grandes urbes sino en cualquier ciudad de tamaño medio: barrios humildes o degradados que en poco tiempo pasan a ser áreas ‘cool’ apetecidas por gente con recursos o miembros de las ‘clases creativas’ (artistas, intelectuales, profesionales liberales). En una simplificación grosera pero no muy alejada de la realidad, podría decirse que el proceso tiende a envilecerse conforme más se perfecciona o, dicho de otro modo, que la ‘gentrificación’ conduce a barrios y ciudades a morir de éxito, al menos desde el punto de vista social. Unas veces responde a un cálculo especulativo abiertamente planificado -parte del cual consiste en favorecer la degradación total para provocar las huidas voluntarias y el abaratamiento del precio del suelo-, pero otras son los propios vecinos de la zona quienes sin percatarse de ello lo están propiciando al reformar sus casas, demandar mejoras urbanísticas a los ayuntamientos, crear condiciones favorables para la convivencia o aportar soluciones imaginativas en el fomento del comercio y de los servicios. No pocas veces se da la paradoja de que el esfuerzo invertido en dignificar el espacio público acaba dando lugar a una demanda antes inexistente que trae consigo el encarecimiento o la ‘turistización’, y con ellos el riesgo de expulsión de quienes solo aspiraban a una mejor calidad de vida individual y colectiva.

Pese a su aparente similitud, poco tienen que ver estas dinámicas perversas con los procesos de renovación urbana emprendidos históricamente con el fin de sanear el centro de las ciudades y hacerlo más habitable. Si antes las clases privilegiadas creaban sus propios espacios en ensanches o urbanizaciones periféricas, ahora codician las zonas céntricas. Si en otras épocas la vivienda era considerada un bien protegible y un derecho inalienable, ahora el poderoso sector inmobiliario la maneja como mercancía especulativa. Se dirá que en última instancia la ‘gentrificación’ forma parte de un ‘ciclo de vida’ de los barrios que pasa por fases de crecimiento, declive y renovación no siempre imputables a plan previo alguno, sino dependientes de factores múltiples y situaciones imposibles de anticipar. Sin embargo, el geógrafo Neil Smith (autor de ‘La nueva frontera urbana’, Traficantes de sueños, 2013) consideraba que en las últimas décadas había dejado de ser un proceso fragmentario y marginal para convertirse en «una política sistemática y deliberada del desarrollo urbano a gran escala». Para él la ciudad es un organismo revanchista en cuyo seno se produce el ataque sistemático de las clases pudientes a las más desprotegidas, y deja de ser un espacio de convivencia e intercambio para comportarse como un despiadado espacio de exclusión. No es casual que «exclusivo» y «excluyente» provengan del mismo verbo «excluir».

Charles Baudelaire «La forma de una ciudad cambia más deprisa que el corazón de unos mortales»

Algunos autores han llamado la atención sobre el «giro espacial» que se viene observando en los estudios políticos, antes centrados en el devenir histórico -es decir, el tiempo- y ahora cada vez más atentos al espacio. El de la ciudad tal vez sea el más significativo, en tanto que concentra los principales episodios contemporáneos de la lucha por el control político de la globalizada urbe neoliberal. Sea como fuere, pensar la ciudad no debe ser un ejercicio melancólico que se reduzca a la añoranza del viejo barrio ni a la oda ciega al desarrollo más o menos saneado de las zonas deterioradas. Bajo el deslumbrante efecto de la ‘gentrificación’ sobre la imagen de barrios y ciudades se esconde con frecuencia una sorda epopeya de colonización y desposeimiento que afecta negativamente a las vidas individuales de los ciudadanos más débiles: esos que nunca aparecen en las fotografías del turista fascinado por lo hermosa que ha quedado la ciudad que visita después de la última reforma.