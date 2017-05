Banderas, víctima del despotismo malagueño

La imagen de Málaga es la gran perjudicada en el follón del caso Banderas. Eso es lo más triste, porque más allá de los argumentos de partidarios y detractores, lo que queda en el conjunto del país es que la capital ha desechado un proyecto bastante interesante de su artista contemporáneo más universal. Un proyecto que además rescataba del abandono la manzana podrida de los cines Astoria y Victoria. Ya no hay vuelta atrás. Ese lunar ya lo lleva puesto la ciudad y no habrá forma de quitárselo. Aunque aquí no deberíamos de extrañarnos, porque hay numerosos ejemplos de iniciativas que se pierden en discusiones bizantinas y que siguen sin desarrollarse. Ahora bien, es bueno que haya debate y que haya posiciones diferentes a la que finalmente resulte ganadora. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Lo que no debe permitirse es que triunfe la posverdad, como se está intentando con la teoría de la prevaricación. O mejor dicho, que se mienta, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y se ha mentido y bastante. Por ejemplo, se habla alegremente de prevaricación porque el proyecto de Seguí y de Banderas necesitaba el cambio de un plan urbanístico para llevarlo a cabo. Por eso, se empezó a hablar con la Junta de Andalucía, que estaba dispuesta a hacer algunas modificaciones tras el correspondiente debate y a no cambiar otras. No sería el primer caso, ni el último. ¿En qué ley española se dispone que es ilegal hacer un cambio de un plan urbanístico? Hay que tener en cuenta además que el proyecto por el que se pide el cambio ha resultado ganador de un concurso público de ideas, donde para más inri se preveía esa posibilidad. ¿En qué Código Penal se estipula que esto es delito? Porque en el español no aparece. Pero bueno, hay que perdonar el atrevimiento de la ignorancia, sobre todo, cuando se escribe de oídas, que es lo que nunca se debe hacer. En esta polémica, donde Ciudadanos ha protagonizado un ridículo espantoso por decir que quiere una cosa y votar la contraria, se ha situado muy bien Eduardo Zorrilla, que no se ha visto en otra en su vida política. El portavoz de IU, o mejor dicho de Málaga para la Gente, nos ha sorprendido al erigirse también en el portavoz de Banderas y de Seguí. Sólo de esa forma puede entenderse que ofrezca las razones por las que ambos protagonistas han abandonado el proyecto. «Ha sido por falta de dinero», sostiene Zorrilla, que para nada tiene que ver con lo que defendía con rigor Pereira, el fantástico protagonista de la novela de Antonio Tabucchi. El político tiene todo el derecho a discrepar, pero no debe dar por sentado lo que desconoce. ¿De dónde se saca que estos promotores no tenían financiación? Que defienda su postura sin asegurar cosas que son producto de su imaginación. No pasa nada. Los técnicos son los encargados, llegado el caso, de asegurarse de que los ganadores o adjudicatarios de un concurso cumplan los requisitos exigidos. Se ha señalado al alcalde como uno de los culpables de este desaguisado. Y si se analiza lo que dijo no estaba exento de sentido común. Vamos a ver, si hay un concurso de ideas, hay un ganador, aunque el fallo no sea vinculante, y gusta el proyecto, lo normal es&hellip pues que el concurso donde se adjudica definitivamente el proyecto se acerque bastante al triunfador del concurso de ideas. Pura lógica. ¿O acaso debe apostarse por el proyecto que ha quedado segundo o tercero o llegado el caso el décimo? El alcalde sólo dijo lo que pensaba y dejó muy claro que podía presentarse quien quisiera, eso sí, teniendo como base la idea ganadora. ¿Qué hubiera ocurrido si en ese concurso posterior también hubieran competido con Seguí y Banderas un dúo formado por Norman Foster y Meryl Streep? A lo mejor hubieran ganado estos últimos si su propuesta era mejor. O a lo mejor no. Ahora, con la que se ha liado, difícilmente se presentará gente de relevancia cultural para desarrollar un proyecto cuyos impulsores han decidido retirarse, como adelantó en otra gran exclusiva mi compañero Pedro Luis Gómez (A los usuarios del envidiómetro les comunico que no lo guarden, porque SUR siempre intentará ofrecer el mayor número de primicias que pueda. Es nuestro compromiso con nuestros lectores. No estamos acomplejados por ello). Pero esta ciudad es así. Aquí se quiere turismo sin turistas y el proyecto de Banderas sin Banderas. Parece mentira que en pleno siglo XXI esté renaciendo una variante política del Antiguo Régimen: el despotismo malagueño. Algunos incluso suspiran ya por la Restauración.