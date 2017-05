Andalucía, gane o pierda

A partir de hoy, sea cual sea el resultado de las primarias socialistas, volverá a escribirse una nueva página de la historia política en Andalucía. Una historia ligada a la del partido que hoy decide quien será su líder y el único que ha presidido la Junta autonómica desde las primeras elecciones en 1982. Y habrá una nueva página porque tanto si Susana Díaz es elegida secretaria general del PSOE como si lo es Pedro Sánchez, habrá repercusiones en esta Comunidad.

Si gana Díaz, porque sería la primera vez que un presidente autonómico es a la vez líder nacional de un partido, en este caso del segundo partido en votos y escaños. Es decir, Mariano Rajoy tendría como líder de la oposición a la presidenta de la comunidad autónoma con mayor presupuesto y población de España. Si gana, lo de menos es si tendría o no capacidad para ambas responsabilidades. Quien conoce a Susana Díaz sabe que sí la tiene, como lo ha demostrado en los cinco meses largos de precampaña y campaña de las primarias. Son conocidas sus largas jornadas de trabajo dentro y fuera de San Telmo.

Lo peculiar será ver a una líder de la oposición gobernando al mismo tiempo que un primer ministro, porque también su gobierno tiene oposición. Y esta ya ha dejado claro en las últimas semanas que la va a ejercer con mano de hierro. Todos los partidos, desde PP a Podemos pasando por C&rsquos, su aliado en Andalucía, como Izquierda Unida, han presionado y lo seguirán haciendo para que deje la Presidencia de la Junta como estrategia para debilitar al PSOE y a ella.

Si gana, Susana Díaz será la primera gobernante y líder de la oposición a la vez

Si gana, Díaz no podrá resistir mucho esa doble personalidad de gobernante y oposición, de doctor Jekyll y Mister Hyde. No solo por ella, también por el futuro de su partido y por Andalucía. Lo previsible es que lo haga durante un tiempo, el suficiente para dejar atadas y arregladas las cosas sobre su sucesor o sucesora en su territorio de referencia.

Díaz no tendrá mucha dificultad para compatibilizar sus idas y venidas de San Telmo a Ferraz en AVE porque ya su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, lleva dos años ejerciendo de regente en el Gobierno andaluz, desde que la sustituyó cuando fue madre en julio de 2015.

Pero si Díaz ha insistido toda la campaña que seguirá al frente de la Junta de Andalucía si es aupada al liderazgo de su partido, lo ha dicho no solo por contrarrestar las políticas de Rajoy con las suyas en Andalucía, sino para no abrir el melón de la sucesión. Porque si gana no hay duda de que su primer problema a resolver será llenar su propio hueco asegurando además que el PSOE no pierda las próximas elecciones autonómicas.

Lo más lógico es que Díaz empiece por resolver quién se hará cargo de la secretarìa regional del PSOE, para la que deberá haber primarias. En función de quien logre este puesto, vendrá luego la decisión de en qué momento dejarle la Presidencia, como hizo Griñán con ella. Hay que tener en cuenta que las andaluzas tocan como muy tarde en dos años.

Si gana Pedro Sánchez, también habrá repercusiones. Díaz se atrincherará en Andalucía, donde es previsible que arrase hoy en las primarias. Un dato este que le servirá de colchón en caso de que el resultado final le suponga una caída en lugar de un ascenso en su carrera política. Esto también le permitirá afrontar una renovación de su liderazgo en el PSOE en esta comunidad con cierta tranquilidad y seguirá teniendo la Junta. Tanto Sánchez como Díaz se han prometido lealtad el día después. Ha sido lo normal en el PSOE, aunque entre ellos ya se verá. Sánchez, en cualquier caso, no podría repetir el error de no intentar ganarse a los barones territoriales.

Díaz tendría una oposición más dura y crecida ante al árbol caído, recordándole de forma constante, como lo viene haciendo en las últimas semanas, su intento de dar el salto a Madrid para gobernar España como si esta aspiración fuera una traición a Andalucía. Una interpretación populista, pero por ello de gran calado. No cabe duda que este escenario debilitaría su incontestable liderazgo de cuatro años en Andalucía y daría cierta ventaja sobre todo al PP cara a las próximas autonómicas.

Gane o pierda, lo deseable es que para Susana Díaz prime lo que siempre dice que es prioritario, la estabilidad política en Andalucía. Esta no solo consiste en tener garantizados los votos en el Parlamento para sacar adelante leyes y presupuestos. También lo es que se vea de verdad a un gobierno centrado en los problemas cotidianos, que no son otros que la salud, la vivienda, el trabajo, los colegios, la universidad.

Quizás lo esté, pero no es esa la percepción. Aunque sus consejeros trabajen a destajo, a su gobierno se le ha visto en constante interinidad por el tren a Madrid, de ahí la imagen de catalepsia que le achaca la oposición. Gane o pierda, Andalucía, lo primero.