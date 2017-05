Más amor, menos tiña

El pasado jueves en la Casa Club de Marbella, uno de esos lugares que sólo pueden existir en la referida ciudad, donde el tiempo parece que se detiene, se presentó una gran historia de amor. Amor con mayúsculas es lo que plasma Casilda Sánchez Varela en ‘Te espero en la última esquina del otoño’. Dicho así, ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Pero si les indico que la historia recogida en las 311 páginas de la publicación de la editorial Espasa está inspirada en una de las relaciones que más dio que hablar en la España del tardofranquismo entre Paco de Lucía y la hija del general José Enrique Varela (destacadísimo militar español, alto comisario de España en Marruecos y ministro del Ejército durante la dictadura de Francisco Franco, galardonado en dos ocasiones la Gran Cruz de San Fernando) y de Casilda Ampuero (hija de una de las familias más poderosas de Neguri, en Bilbao, con una fortuna) entenderán que la cosa engancha. Pero si encima, como ya habrán adivinado, la autora es nada más y nada menos que la hija de ambos, Casilda, el tema está más que sazonado para meterse de lleno en el mundo de Cora Moret y Chino Montenegro, los personajes ficticios que dan vida al genio de la guitarra y a la joven de la alta sociedad. La mezcla era apasionante, como la propia escritora reconoce. En la presentación, Casilda dijo que el libro era un homenaje a su madre, que rompió todas las barreras de la época en una España complicada para hacer esas cosas, la de los año 70, y describe los 8 años de noviazgo pese a la oposición de sus padres y la huida de ambos a Amsterdam donde se casaron en una iglesia junto a a unos pocos amigos que Paco de Lucía tenía de sus conciertos en los Países Bajos. Hay que ser valiente para escribir de tus padres, pero sobre todo hacerlo «a corazón abierto», posiblemente como terapia, porque la idea surgió al poco de la muerte de Paco de Lucía, que como se sabe falleció a los 66 años de un infarto. La historia de Paco y Casilda terminó en divorcio, pero siempre se quisieron, pero, sobre todo, se respetaron. Meterse en el libro es entrar en la ‘carretera del amor’, llena de socavones y de curvas, pero que es apasionante. Las historias de amor, hoy, no están de moda, pero este libro es apasionante porque Paco de Lucía y Casilda Varela, su primera mujer, protagonizaron en los setenta una versión libre del clásico Romeo y Julieta, aunque en este caso sólo había rechazo por parte de la familia de la novia. El general Varela, íntimo amigo de Franco, compañero inseparable en las guerras de Marruecos y en la contienda civil, fue quien impuso al dictador la laureada en 1939, pero también el único que se enfrentó a la Falange, lo que incluso puso en grave riesgo su relación con el que durante casi 40 años sería jefe del Estado español. Sin embargo, el amor pudo con todo. Un flamenco con una mujer de la altísima sociedad española... No me dirán que la cosa no tiene su aquel. Pues eso es lo que la valiente Casilda ha sacado de su alma y de su corazón para meterlo entre las tapas de un libro.

Hablando de amor, dos días antes del referido acto, precisamente desde Marbella, se trasladó a Málaga el padre del inolvidable PabloRáez, quien en su corta vida repartió amor por todos lados. El motivo es que Pepe Cobos y El Pimpi hicieron un homenaje en recuerdo de su hijo testimoniado en uno de los barriles de la bodega. Y es que dorsal número uno de la pasada Media Maratón Ciudad de Málaga, que el Ayuntamiento entregó a Paco Ráez pocos días después del fallecimiento de su hijo Pablo ha quedado para siempre expuesto en una placa de metacrilato con una emotiva leyenda. El padre de PabloRáez no pudo evitar la emoción del momento, recordando las tardes que junto a su hijo vivieron en El Pimpi, un sitio muy especial para ellos y por eso su decisión de que la placa con el dorsal quedara expuesta allí para siempre. Pepe Cobos destacó que «ese dorsal de un número uno como Pablo, siempre estará en este lugar, el más visible de toda la bodega, en uno de los barriles más emblemáticos». La leyenda escrita por el padre y por Pepe Cobos debajo de la misma lo dice todo: ‘Demos más amor’.

Y mucho amor es el que le ha dado siempre al teatro Miguel Gallego, uno de esos malagueños que nunca buscan el protagonismo y que nunca pegan un codazo para salir en la foto aunque tengan muchos más méritos que otros. Miguel, toda una vida dedicada al teatro, ha sido galardonado con el Premio García Lorca de Teatro Andaluz, cuya entrega tendrá lugar el próximo día 25 en Sevilla. Dramaturgo, director de escena y de producción, Gallego es un hombre de teatro, conocedor de los dos pilares básicos de las artes escénicas: la producción de espectáculos y la posterior distribución y programación en las salas de Andalucía. Viene desarrollando su labor en el teatro desde 1974. Fundador de los grupos independientes Teatro Dintel, Teatro La Caleta y de la compañía Teatro del Mediterráneo. Como dramaturgo ha escrito 25 textos teatrales y ha estado al frente de 35 espectáculos como director escénico. En su gestión teatral destacan sus facetas de director de producción del Festival de Teatro Andaluz de Ronda (1981-83); fundador, codirector y director del Festival Internacional de Teatro de Málaga (1982-84); director artístico y de producción del Teatro Municipal de Marbella (1984-85). Desde 1985 forma parte de la plantilla del Teatro Cervantes de Málaga para desarrollar los proyectos: Sala Romero Esteo, Teatro en el Parque, Teatro Infantil, Teatro en los Distritos (una carpa itinerante con una programación estable), RedMálaga (creación de nueve espacios escénicos en los distintos distritos de la ciudad para una programación estable), Sala Gades. Fue asesor del Festival Internacional de Teatro en los años 1996-98. Actualmente es director de producción de los espacios municipales Teatro Cervantes, Teatro Echegaray y gestiona el proyecto Factoría Echegaray, pero además es el director del Festival de Teatro de Málaga, el más veterano y ambicioso de España, y encima, por si fuera poco, es una excelente persona. Eso es amor.

Eso hace falta, más amor y menos envidias y recelos, que parece que últimamente el cubo de bilis está lleno en esta tierra de María Santísima. No olviden ir a visitar a la Patrona, a la Victoria, que es el mes de mayo. Sean felices, y que servidor lo vea y disfrute.