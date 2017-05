Esta es la pregunta después del tsunami informativo provocado por la renuncia del actor Antonio Banderas -adelantada en exclusiva por SUR- a concursar para intentar llevar a cabo su proyecto cultural en la manzana de los cines Astoria-Victoria: y ahora, ¿qué?

Da la sensación de que va a ser difícil, a corto plazo, recuperar ese espacio, sobre todo porque cualquier propuesta se va a ver contaminada por todo lo sucedido. Quizá muchos lectores no sepan que entre las ideas había un mercado gourmet, un centro comercial y hasta un espacio para cofradías de la Semana Santa. Lo que no hay, al menos por ahora, es dinero para llevarlo a cabo.

Podemos coincidir en que lo ocurrido con el proyecto fallido de Banderas ha sido un gran error, una pena, con el que pierden todas las partes implicadas. Y también es preciso sacar conclusiones y enseñanzas para futuros proyectos o iniciativas. Y una de estas conclusiones que personalmente saco es el desconocimiento que ha habido en torno al asunto. El proyecto que pretendía hacer Banderas es muy similar formalmente a la concesión de un chiringuito o del Muelle Uno. Un negocio privado en terrenos públicos a través de una concesión con el consiguiente pago de un canon. No había nada de extraño o excepcional. Estos días hemos podido leer o escuchar afirmaciones que demostraban esta falta de información sobre los detalles administrativos y legales. Ha sido triste, con episodios de bochorno, leer en algunos medios una retahíla de insultos, medias verdades y mentiras que pretendían convertir la cobertura periodística e informativa en una trinchera zafia, a lo que SUR se ha resistido con firmeza. Frente al insulto y la mentira, el rigor y la información.

Porque sólo con ello se pueden desmontar, como así han sido, esas falacias sobre irregularidades, fraudes o ilegalidades del proyecto de Banderas o el hecho de que no estaban dispuestos a pagar un canon. Bastaba leerse el pliego de condiciones para ver que no era cierto, que los promotores preveían el pago de 17,3 millones. Luego se pretendió socavar la credibilidad del proyecto bajo el argumento de que no era un centro cultural, sino un centro comercial. Pero eso ya da hasta risa.

Todo este fiasco ha venido a abundar en algo que hemos escrito en esta sección. La clase política debe darse cuenta de su enorme responsabilidad y del riesgo que supone frivolizar con todos los asuntos y someter la verdad a los intereses de cada momento.

Después de lo ocurrido con Banderas, cuando pienso en proyectos pendientes como los Baños del Carmen, la torre del Puerto, el Campamento Benítez, la explanada de San Andrés, el propio Astoria-Victoria, el Metro o la peatonalización de la Alameda tengo pocas esperanzas, por no decir ninguna. Al menos mientras el sentido común, el respeto y la elegancia no alcen la voz para escucharse entre tanto tanto ruido. Triste ruido. Ruido interesado. «Ruido mentiroso,/ Ruido entrometido,/ Ruido escandaloso,/ Silencioso ruido», como cantaría Sabina.