Ciberataques

Hemos sufrido un ciberataque de proporciones bíblicas y nos han engañado desde Burgos con las albóndigas. Enciendo mi ordenador y saludo, por si hay alguien al otro lado. ¿Qué ve quien me mira? Es un alivio carecer de interés y apenas exponerse. Antonio Banderas enciende su ordenador y a veces navega esquivando olas maliciosas. El Gobierno de los Estados Unidos, cuya graciosa majestad podría haber pasado datos secretos del Estado Islámico a Rusia, sospecha del Gobierno de Corea del Norte. Kim Jon-Un, el líder supremo, es un tipo inquieto. Hace un par de años condenó a muerte al ministro de Defensa, que era su tío. Freud sólo habló de matar al padre. Lo ejecutaron de un cañonazo, con lo que eso duele. Al menos la muerte es rápida. Cada cierto tiempo nos amenaza a los que seguimos vivos, aquí, yendo de nuestro corazón a nuestros asuntos, nosotros que buscamos una vida tranquila, sin pisar demasiadas cacas de perro y sin que un seguidor ultra de un equipo de fútbol o grupo fascista nos pise la cabeza, lo normal, tomarnos algo tranquilos al caer la tarde, en el sofá, navegar un rato por internet y crear olas maliciosas que otros esquiven, ese poder.

La Guardia Civil ha detenido a catorce personas que preparaban albóndigas con carne de mala calidad, carne como de tío ejecutado a cañonazos. Contaban con alguien amante de la buena literatura que redactaba la lista de exquisitos ingredientes. Las albóndigas y hamburguesas se distribuían desde Burgos ultracongeladas. Algún asesor del líder supremo estará en estos momentos tratando de localizar Burgos en los mapas y esperando que Kim Jon-Un termine de peinarse para contárselo, esperando a que el otro se ría para poder reírse él, atentísimo a cuando vaya a dejar de reír para ultracongelar su sonrisa al instante, no vaya a ser que.

El proyecto de Banderas y Seguí a lo mejor no sigue. Antonio Banderas se ha asomado al ordenador y las vistas no eran buenas. No hay que estar de acuerdo con el proyecto, claro. A mí me parecía interesante. Obviaba el albondigón en la plaza y hacía una propuesta de regeneración basada en la cultura. Desde el Ayuntamiento le tendieron una alfombra roja y eso significa saltarse las normas. Había que renegociar los detalles, pero además caían pedradas. Ahora Banderas apaga el ordenador y vámonos. Es necesaria una oposición firme que garantice que no se ejecuta cualquier ocurrencia, que se cumpla la ley. Pero es fácil crear olas maliciosas, ese poder. Banderas es un arma de doble filo. Gusta estar cerca de él pero gusta darle cañonazos. Habríamos querido más aguante y que en la renegociación se puliesen los fallos de forma. Pero quién resiste un ciberataque. Málaga pierde. Los ministros vendrán a nuestros bares y pedirán nuestras gloriosas albóndigas de carne buena y nos mostraremos satisfechos. Saldremos de procesión todas las semanas del año. Elevaremos ídolos, pero guardaremos una piedra para cuando doblen la primera esquina. Al final harán otro hotel y alguien dirá jódete, Banderas. Pero nosotros más que él.