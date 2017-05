NOTICIA de portada: nueva jornada de atascos en Marbella. Me consuela. No que haya atascos sino que se publique en primera página. Normalmente allí va lo más destacado, lo más llamativo. Ya se sabe lo del hombre y el perro intercambiando mordiscos. Puede ser que no haya sucedido nada más interesante ese día, veníamos saliendo de un puente, responsable, por lo demás, de la congestión. Hemos tenido dos últimamente -puentes, no congestiones- y el más reciente afectaba de manera especial por su amplitud a una comunidad desde donde sus habitantes se desplazan en coche. Si bien el AVE es más cómodo, lo que reconocen aún los más recalcitrantes automovilistas, cuando son varios los pasajeros los billetes se van a las nubes. Porque la tarifa mesa, ésa que permite a cuatro viajeros adquirir su pasaje por un precio razonable exige un madrugón de padre y señor mío o si se tiene suerte, viajar en el tren escoba. Y digo suerte porque apenas si hay a la venta. En una época, cuando se podía acceder a esa privilegiada tarifa en todos los trenes, un ingenioso había ideado y puesto en práctica el asociarse con otros tres para adquirirla. Después de todo, ahora se puede viajar por autovía a casi todas partes, los coches tienen calefacción y aire acondicionado, ahora se llama climatizador, los asientos son cómodos, hay agradables paradas donde detenerse y repostar, vehículos y estómagos y, si la familia está bien avenida, lo que se presume porque si no ¿a qué irse de vacaciones? el viaje puede resultar placentero. Hasta que se llega al punto de destino, elegido también por otros miles. No se necesita que haya un puente para que las colas para entrar a los pueblos que nos separan de la capital alcancen centenares de metros. Normalmente, ni por el Trapiche ni por la Huerta de los Cristales, ninguno de nuestros dos accesos viniendo de oriente está congestionado, pero parece que esta situación no durará mucho a la vista de las últimas experiencias.

Cuando era pequeño, creo que lo he contado ya alguna vez, allá por mediados del pasado siglo, escribí un cuento que imaginaba un atasco de la circulación tan numeroso y complejo que incitaba a los conductores a abandonar sus coches y, como estaban lejos de sus lugares de origen o destino, comenzar una nueva civilización. Me gustaría encontrar este visionario relato que se publicó en una revista pero no sé cuál ni cuándo. No me precio de ser un Julio Verne pero no carecía de imaginación en épocas en que se practicaba el fútbol en muchas calles suspendiéndose el juego por unos instantes cuando aparecía un automóvil. Hace poco vi una película -frustrada hasta el último momento en su intento en obtener &ldquola codiciada estatuilla&rdquo como dicen los periodistas- que comienza con un fenomenal atolladero. Claro que los conductores, por alguna rara coincidencia todos jóvenes y guapos. se ponen a bailar -si bailar es dar saltos- y no a fundar una nueva cultura.

Nos estamos acostumbrando a estas contingencias. Como antes a las averías, al calentamiento del motor, a los pinchazos. En todas partes son el pan nuestro de cada día de los conductores. Curiosamente, como los pescados -hay que ver lo difícil que es traducir sus nombres no sólo de un idioma a otro sino de un país a uno distinto- digo, se ha asignado un término diferente al mismo embotellamiento. En Chile, se les llama tacos, término que se reserva para la gastronomía en México y para jugosas expresiones entre nosotros; en Costa Rica, &ldquopresa&rdquo lo que me sumió en cierta estupefacción cuando un compañero Abogado con el que estaba citado excusó su tardanza porque lo había retenido una presa. Pensaba yo que había estado visitando a una cliente en la cárcel. En Panamá, se llama tranque, en Colombia&hellip Pero en todas partes es lo mismo, un coche detrás de otro, ocupado generalmente por un ciudadano que habla por el móvil, se escarba la nariz o sintoniza la radio.

En Cataluña, los atascos se repiten cada fin de semana incluso en las autopistas y el respetable se indigna, con razón, porque después de formar cola durante media hora frente al peaje viene una señorita y te lo cobra sin misericordia.

Las autoridades, por lo menos las locales, contribuyen con su estímulo administrativo que elige siempre las épocas más concurridas para comenzar tediosas obras públicas de ésas que no se ven porque se abre un hoyo y se entierra y, como mucho, el paisaje queda igual. Durante semanas el tráfico se corta o se restringe.

Y ni siquiera se avisa lo que depara el tradicional camino alterado. Sólo te enteras cuando lo enfrentas.