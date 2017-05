Promesas del SAS

Lo malo de prometer es que luego hay que cumplir lo prometido. Si no se hace, se queda como la chata, que es tanto como decir que se hace el ridículo. Eso le puede pasar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) si su plan de vacaciones de verano no contempla el cien por cien de contratos de sustituciones de los profesionales. Ese fue el compromiso que adquirió el gerente del SAS, Mariano Marín Patón, en una reunión mantenida el pasado mes de marzo con los sindicatos sanitarios de Málaga. En ese encuentro se llegó al acuerdo de que los hospitales públicos y los centros de atención primaria malagueños funcionarían a pleno rendimiento durante el periodo estival. Casi dos meses y medio después, el SAS no ha concretado nada. Según el consejero de Salud, Aquilino Alonso, antes de que acabe mayo se presentará el llamado Plan Costa y se anunciarán los contratos que se harán en los meses veraniegos para sustituir al personal que coge sus vacaciones reglamentarias. No es por dudar de la palabra de nadie, pero ya se sabe que las palabras se las lleva el viento. Y eso es lo que temen CC OO, UGT, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) y el Sindicato de Enfermería (Satse). Los cuatro sindicatos, que no se fían de lo manifestado por el consejero, se sienten engañados y están dispuestos a sacarle los colores al que dice blanco y hace negro.

Ante la indefinición del SAS y al ver que los días pasan sin que se les dé una respuesta exacta, las cuatro centrales sindicales se han convertido en plataforma y han elaborado un calendario de movilizaciones. Así, hay convocadas tres concentraciones (25 de mayo y 1 y 8 de junio) y una manifestación (11 de junio) que esperan que cuente con un amplio respaldo ciudadano. Supongo que esas protestas se anularán si Salud demuestra con hechos que cumple su palabra y sustituye al cien por cien de los profesionales que cojan su permiso en verano (salvo en las especialidades en las que no haya médicos disponibles en la bolsa de trabajo del SAS). Pronto veremos quién tiene razón: si los sindicatos, que auguran otro incumplimiento de la Administración sanitaria, o los responsables de la sanidad pública de Andalucía, que piden calma. De momento, por los datos de que se dispone, los sindicatos llevan las de ganar. Lo cierto es que, como siempre pasa, los principales perjudicados serán los pacientes. Málaga, que está a la cola en listas de espera y en demoras para ser atendido, no se puede permitir bajo ningún concepto otro verano con hospitales y centros de salud bajo mínimos.