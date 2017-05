En pantalla grande

SE asegura que nunca se ha &lsquoconsumido&rsquo tanto cine como en la actualidad, aunque, en aparente paradoja, la afluencia a las salas se ha visto reducida sensiblemente, hasta el punto de que muchas de ellas (algunas de larga y exitosa trayectoria) han cerrado en los últimos años. Cada familia posee su cine particular en casa; las múltiples plataformas audiovisuales sirven a la carta una amplísima relación de películas concebidas para la pantalla grande y que se ven mermadas, sin duda, al ser exhibidas de manera doméstica. Muchos, que llevamos toda la vida viendo cine, nadando quizás a contracorriente, consideramos que esa manera de ver películas no es cine en sentido convencional porque se pierde el formato original del séptimo arte y la espectacularidad se ve reducida. La planificación para el cine, en gran pantalla, es muy diferente a la realizada para la televisión, aunque se observa que cada vez son más los directores que hacen en películas de cine planteamientos abiertamente televisivos. Por supuesto que el cine de barrio, la sala enclavada en un centro histórico, es parte del pasado y ahora lo que se lleva son las grandes superficies cinematográficas, enclavados en emporios con otras ofertas de ocio y de comercio. Hace años en que Marbella también se adentró en esos presupuestos y, tras un tiempo en el que ninguna sala de proyección ofrecía cine en la ciudad, llegaron los multicines. Hemos llegado a contar con tres grandes superficies: la última en llegar (Cine Sur) fue también la primera en cerrar sus puertas, cuando la afluencia de espectadores hacía presumir que se trataba de un negocio rentable; pero cerró sus puertas por razones que se nos escapan, sin que en ese recinto se haya puesto en marcha ninguna otra iniciativa, mientras el centro comercial en el que se situaba languidece día a día. Los cines de Puerto Banús comenzaron por iniciativa del distribuidor Manuel Salvador y, pasado el tiempo, pasaron a denominarse Teatro Cine Goya. De buena salud parece gozar la superficie del norte de la ciudad, Cinesa, cuyas salas, tantos años después de su apertura, constatamos que necesitan de remodelación, especialmente las butacas, que ajadas por el uso han adquirido un grado de incomodidad realmente llamativo y un &lsquobrillo&rsquo que delata los servicios prestados y que andan pidiendo a voces una renovación. Más de ocho euros es lo que cuesta la entrada y no estaría de más reinvertir en un mantenimiento adecuado; posiblemente las lámparas de los proyectores también podrían mejorarse para poder apreciar todo el esplendor de la fotografía. Las superficies cinematográficas que operan en Marbella conciben la exhibición desde la única vertiente del espectáculo y el ocio sin pretensiones culturales (cuando ambas facetas debieran ser complementarias), solamente así se explica la sistemática ignorancia del cine europeo y de buena parte del español; por supuesto que jamás se proyecta una reposición y la coincidencia en los mismos títulos es una constante. Hay en Marbella un público especialmente cinéfilo, desatendido por estas firmas de la exhibición, que deposita sus esperanzas en el Cine Club Buñuel, sin duda lejano a planteamientos comerciales, y que mantiene, a pesar de las dificultades, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Siempre queda el recurso del desplazamiento a Málaga y, más cerca, el complejo cinematográfico &lsquoAlfil&rsquo, del grupo de empresas de igual denominación, en Fuengirola (rescatando la denominación del emblemático cine que la empresa Gómez Reyes mantuvo en Ricardo Soriano). En los cines &lsquoAlfil&rsquo se puede ver cine europeo y español, exhibido en excelentes condiciones y además, sin que sea lo menos importante, en la mayoría de los casos con un coste de solamente tres euros la entrada. ¿Sería pedir un imposible que los cines de Marbella dedicasen al menos una sala a &lsquootro tipo de producciones&rsquo diferentes a las llegadas desde Hollywood? De momento parece sencillamente utopía.