Hay campeonato

cuando la Fórmula 1 llega al Gran Premio de España en Barcelona, marca el inicio de la temporada europea, pues es en este circuito donde se realizan todos los test de invierno y donde todos los equipos traen numerosas mejoras de competitividad. Y este año no ha sido diferente.

Primero debo reconocer que me precipité cuando auguré que Ferrari no había llegado a Mercedes. Realmente los italianos han cerrado mucho la brecha y están en disposición, si no de ganar el campeonato, sí de luchar por él, sobre todo Sebastian Vettel. La lucha que mantuvo con Hamilton, con adelantamiento incluido, hace pensar que estos duelos se repetirán a lo largo de la temporada y que el inglés debe centrase mucho o el alemán puede darle muchos quebraderos de cabeza de aquí hasta final de año.

Otra sorpresa muy agradable para mí ha sido la mejora de los equipos de mitad del pelotón. Ver finalizar a los Force India en cuarta y quinta posición, a las puertas del podio, me llenó de alegría, pues es un equipo con medios muy limitados, pero que vive por y para la Fórmula 1, cuya única razón de existencia es la competición en la máxima categoría del automovilismo. Y por otro lado la demostración de que hay una nueva generación de pilotos que llega con mucha fuerza, como son el mexicano ‘Checo’ Pérez y el joven francés Esteban Ocón, además de un Pascal Werlhein que con su octavo puesto ha dado un balón de oxígeno en forma de bonus económico a final de año a un equipo Sauber que esté en la cuerda floja por sus estrecheces presupuestarias. Espero que con la nueva política de los nuevos promotores del campeonato, los americanos de Liberty Media, los beneficios se redistribuyan con más equidad y el espectáculo no se reduzca a dos o tres equipos, como sucede en la actualidad.

En otro orden de cosas, de nuevo gran actuación de Carlos Sainz, que no hace más que aumentar su caché. El madrileño volvió a ser séptimo, demostrando que está preparado para saltar a un coche con posibilidades de luchar por victorias y su nombre está en la agenda de muchos ‘managers’ de los principales equipos. Esperemos que o bien le promocionen internamente en Red Bull o lo liberen para que pueda alcanzar metas mayores en poco tiempo.

La llave de todos los cambios la tiene Kimi Raikkonen. Si los rumores de salida del finlandés de Ferrari a fin de año son ciertas, puede darse un efecto dominó y producirse grandes cambios en muchos equipos e incluso grandes sorpresas, ya que son muchos los pilotos que finalizan contrato al concluir este año. Se sabe que hay conversaciones de Alonso con Renault y con Red Bull, Honda está intentando retenerlo a toda costa y el asturiano ha declarado abiertamente que después de la carrera del Gran Premio de Italia en septiembre decidirá su futuro inmediato, que no es otro que continuar unos años en la Fórmula 1, pero en un equipo que le garantice luchar por victorias y campeonatos. Alonso dejo muchas ‘heridas abiertas’ tras su paso por Renault y Ferrari, pero su talento y competitividad como piloto puede hacer que estas cicatricen rápidamente e incluso que se olviden.

Hasta Mónaco... donde no veremos a Fernando, que ese mismo día estará compitiendo en las míticas 500 Millas de Indianápolis.