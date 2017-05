Sonata del agravio

La verdad es que no sorprende pero, una semana después de que SUR lo revelara, nadie de la Junta ha explicado aún por qué le han dado los estudios de jazz al Conservatorio de Sevilla pese a que profesores de Málaga llevaban desde 2014 diseñando el currículo, las materias y la prueba de acceso para esta especialidad. Quizá porque los delegados provinciales aún no han recibido el argumentario oficial vía ‘mail’ desde la Oficina del Portavoz y aquí no habla nadie sin el ‘placet’ de Sevilla. O, a lo mejor, porque andan demasiado ocupados con el recuento de avales del susanato en ese clima de guerra fratricida del partido que gobierna Andalucía. O, probablemente, y eso es lo peor, porque sencillamente no hay nada que explicar cuando un disparate como este se decide por decreto.

Porque no se trata sólo del bucle melancólico Málaga-Sevilla, aunque algo hay. Siempre lo ha habido, de hecho. Desde aquella memez propagandística de ‘La hora de Málaga’ con la que los gobiernos de la era Chaves anunciaron inversiones millonarias que nunca llegaron y que acabaron transformando aquel eslogan chusco en la mofa de los analistas a propósito del ‘medio minuto de Málaga’; hasta aquella promesa del expresidente Griñán de que iba a visitar Málaga «cada quince días» en un despacho de la Alameda Principal que apenas llegó a pisar. O, más próximo a este asunto, algún día el exdelegado de Educación Juan Alcaraz podría contar la intrahistoria de cómo logró traer a Málaga el Conservatorio Superior de Danza pese a las presiones internas del PSOE hispalense y todos los demonios desatados del centralismo sevillano. Pero, insisto, ojalá sólo hubiera sido eso, la discriminación de una administración empeñada en gobernar una región sin levantar la vista más allá de la ribera del Guadalquivir.

En esta decisión injustificada e injustificable subyace el desprecio a las enseñanzas artísticas. Aquí se pierden tiempo y recursos en ocurrencias como lo del lenguaje inclusivo (ya saben, eso de niños y niñas, compañeros y compañeras) aunque no haya dinero para hacer institutos en zonas de expansión, o alumnos de grado profesional de un instrumento se vean obligados a recorrer 100 kilómetros al día porque no hay fondos para abrir extensiones de conservatorios en las comarcas donde residen. Aquí lo importante es que los niños se sepan hasta la última coma del himno de Blas Infante aunque una ciudad como Málaga, con una tradición jazzística de primeros espadas como Javier Denis, Francis Posé, Ernesto Aurignac, José Carra o Javier Navas no merezca la especialidad a ojos de una consejería que, por cierto, dirige una malagueña.

No se sabe, por eso, qué es más dañino. Si el constante tintineo de esta sonata del agravio o la sinfonía de la ignorancia que sale de algunos despachos.