El memo de André Gide

En 1939, una señora llamó memo a André Gide en la librería Gallimard. Al ver al escritor, la dama compró un ejemplar de ‘Los monederos falsos’ y se lo tendió sonriendo: «Me atrevo, señor, a pedirle que tenga la amabilidad…». Y Gide: «Discúlpeme, pero no tengo por costumbre inscribir dedicatorias en libros que no he dado yo mismo. Si puedo regalarle este…». La mujer se enfadó, dio media vuelta y se marchó llamándolo memo. Hoy, además, le habría dicho machista. En Twitter y por ahí. Tenía aquella señora la piel bastante fina. Me alegro de que hace tantos años también hubiera mujeres que se ofendían por nada. A veces pienso que muchas de mi sexo se han vuelto locas. Las que afirman que la opresión se valida bajo la excusa del humor. Demonios. Como replicaba Joan Rivers, no me digas lo que es gracioso. Ella nunca pedía perdón por un chiste. Por bruto que fuera. La disculpa suele alimentar a una bestia (mema) deseosa de ser ofendida.