La expectación hoy es si Susana Díaz va a sacar el genio de la lámpara, o el mal genio, en el debate que a mediodía mantendrán en Ferraz los tres candidatos a las primarias socialistas, y si se cumplirá lo que con tanta y tan explícita retranca decía la pasada semana Elías Bendodo, asentando la idea de que su talante le perdió en los dos encuentros televisivos que mantuvo con Juanma Moreno en las elecciones autonómicas. Sin duda será de ver, porque está muy reciente el choque entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen que no es que fuera decisivo, porque ya las encuestas daban por vencedor al joven presidente &lsquosocioliberal&rsquo (qu&rsquoest ce que c&rsquoest?) pero sí puso en su sitio a la señora del Frente Nacional como una improvisadora que no sabía qué se traía entre manos, sobre todo con ese plan alucinado de mantener el franco con el ecu, una moneda que no existe.

La tensión entre las facciones en liza no ceja. La semana va a ser frenética para los socialistas, mientras el personal asiste ya con desolación a las puyas de unos y otros, que es en lo que se ha quedado el debate, es decir que ni se trata de ideas, ni de modelos, ni de liderazgos, sino de &lsquozascas&rsquo y a ver quién la dice más borde.

A la baronesa andaluza se le nota mucho que este larguísimo proceso, desde el fatídico comité federal, la ha endurecido y ha desplazado su eje de interés, de relaciones, hasta su afabilidad, hacia esa &lsquomisión Madrid&rsquo, también en parte porque sabe que su vis coloquial, trianera, obra en su contra, sea o no por el prejuicio por ser mujer, andaluza y demás. Habrá que ver el registro que elige y si Sánchez la logra sacar de sus casillas.

O viceversa. A Pdr le ha funcionado el cliché de su rival como una &lsquobroncas&rsquo o &lsquokiller&rsquo y parece que el odio sólo funciona en una dirección, cuando quienes le siguen dan fiel cuenta de su furia antisusana.

Al final, se pongan como se pongan, lo que cuenta es el factor humano, las pasiones. Las bajas pasiones.