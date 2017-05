Desobediencia civil y ‘ley del péndulo’

Dijo Winston Churchill que las guerras civiles duran 100 años. Tras un cálculo somero, añadiéndole las mordidas de comisionistas y demás pícaros, creo que en España durará por lo menos doscientos años. Los pícaros ya no me hacen gracia. Me recuerdan demasiado a ese infame personaje que escondido finge haber luchado en las batallas y sólo sale cuando no queda nadie, para hurtarle el reloj a los muertos y de paso robarles el futuro a las generaciones venideras. Luego el merchandising consistirá en resucitar el odio exhumando la sangre, no los huesos.

Tenemos la responsabilidad de acabar con esto. Seamos más buenos, más generosos y más listos que nuestros predecesores. Parar el odio es prioritario pero cuidando que los efectos secundarios no sean más nocivos aún que la enfermedad principal.

¿Es la tipificación de delitos de odio un honorable ‘Minority Report’ que se anticipa para erradicar preventivamente los daños? ¿Es en cambio un remake de la peligrosidad predelictual de los estados totalitarios que utiliza la argucia de tipificar intenciones iuris et de iure (presunciones que no admiten prueba en contrario) para así subyugar el pluralismo ideológico? ¿Se puede tipificar algo tan íntimo e individual como la Memoria, convirtiéndola en colectiva? ¿Por qué la puerta de la antigua Prisión Provincial de Málaga está casi tapiada por un cartel condenando las ejecuciones del Bando Nacional, pero no las más numerosas sacas de la Segunda República? ¿Merece José María Hinojosa, el ‘Lorca malagueño’, haber sido apresado y fusilado por ser burgués, que se le niegue como escritor pese a ser el precursor del surrealismo literario en España?

Lleguemos al origen del problema. Visitemos el manantial del odio, estudiemos la lengua vernácula de la envidia para entender no esta guerra civil sino las anteriores y las venideras.

Después de la Biblia no se ha escrito nunca un mejor Tratado de Criminología. Allí nos enseñan que un hermano puede matar a otro por envidia. Subiendo las escaleras de la Universidad Humboldt de Berlín, Marx nos amenaza diciendo: «Hasta ahora los filósofos interpretaban la realidad pero yo voy a transformarla». A todos nos seduce la idea de transformar lo injusto pero él se refería a otra cosa: transformar la naturaleza y crear un «nuevo hombre». Se cuentan por millones los muertos cada vez que se aplicó su doctrina. Hasta donde yo sé Dios es Dios y el hombre es el hombre. Y me apoyo para ello en el método científico validado por un 100% de éxito. El trinomio ‘derrota-deserción-olvido’. De todos los que quisieron ser Dios ninguno lo consiguió, todos se murieron y una gran parte de ellos se convirtieron a toda prisa, por si acaso, después de estar toda su vida ‘matando al padre’. Pero a sus seguidores no les gusta recordarlo.

Hasta Thoreau era desobediente y iusnaturalista sin saberlo: «Cualquier hombre que tenga más razón que sus prójimos ya constituye una mayoría de uno», dijo. «Es mejor cultivar el respeto al bien que a la ley».

Intentar ser Dios debe ser tan agotador como frustrante y ridículo. Además, sus consecuencias son perniciosas: el pesimismo antropológico, la orfandad psicológica y el sentimiento de culpa cuya atención se desvía con contraculturalidad y rencor. Negar la naturaleza permite convertir los delitos en derechos, a las mayorías en parias esclavizados por los lobbies, gente sin libertad, sin derechos, confinados en el rebaño del ‘cordón sanitario’, atemorizados por si les cuelgan en el pecho un cartelito polisubvencionado con algo que acabe en ‘-ofobo’.

Habitar un cementerio de hombres vivos en el Matrix Zapaterino post ‘atentado electoral’ que diría el figura. Me recuerda a un preso peligroso al que apuñalaron por la espalda en un módulo. Fui a verlo cuando se recuperó y se me echó a llorar. Intenté consolarlo pero me aclaró: «No lloro por eso, sino por impotencia. Que me apuñalen lo puedo entender, pero que sea el más tonto del patio no lo admito».

Hay que tener principios, reversibilidad en su aplicación y empatía con los demás. Pongamos un ejemplo. Principio: los niños son sagrados. Aplicación: No los descuartizaré en el claustro materno en nombre del progresismo, no los expondré al foco público, los protegeré en sus diferencias como si fueran mis propios hijos, los educaré en el respeto a las excepciones pero sin permitir que estas suplanten a la regla general.

En nombre de los parias de la tierra: los hombres que no machistas, los españoles que no xenófobos, los heterosexuales que no homófobos, los católicos que no islamófobos, los blancos que no racistas, los de derechas que no fascistas... no empujen con tanto rencor el péndulo porque seremos nosotros y no otros los que ensangrentaremos nuestras manos para evitar que, pasado mañana, el impulso que ustedes dieron se cierna sobre sus corazones. No sean miopes.