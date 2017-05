Las verdades del metro

Llegado este momento cabe preguntarse si realmente se quiere continuar con el metro de Málaga. Por parte y parte. El Ayuntamiento se ha quitado la careta y no desea continuar con la pantomima del ramal al Hospital Civil. Al menos hay que agradecerle que no plantee cuestiones tan peregrinas como la del metrobús. Ha retomado como maniobra de distracción la idea de la estación de La Marina sabiendo que es imposible, más que nada porque ya se está trabajando con un proyecto que contempla una estación a la mitad de la Alameda. Ya sólo se habla de dinero, que en el fondo es la base del problema. ¿Quién paga este servicio que cuesta nada menos que 70 millones al año, o sea, que cada trayecto está subvencionado con unos 13 euros (más que un taxi)? El municipio se quiere quitar de en medio y la Junta también le quiere encasquetar la minuta, pese a que también ha cometido excesos y ha adoptado decisiones unilaterales muy costosas para las arcas públicas. Sabe que en el fondo no puede seguir asumiendo más gastos sin contar con el erario municipal, pues todo tiene un límite y además sería injusto que lo asumiera en solitario. La Consejería de Fomento se muestra muy airada porque el alcalde ha incumplido un pacto que establecía la llegada en superficie del metro, o mejor dicho de un tranvía, a la zona de Eugenio Gross. Sin embargo, no se muestra tan combativa o diligente a la hora de arreglar una cosa que está en su mano, que no necesita del apoyo municipal: la parálisis de las obras en El Perchel. ¿Es que nadie se acuerda de eso? ¿Es que es normal que lleven nada menos que tres años paralizados esos trabajos? ¿Cómo le llamamos a ese interés, metropolitano, municipal o meramente de barrio y por eso está abandonado? El metro es un proyecto muy costoso que para colmo no acaba de ilusionar al conjunto de la ciudadanía. Y todo porque se empezó mal desde un principio. Lo lógico es que se hubiera iniciado desde el centro, incluso desde la puerta misma de la calle Larios, hacia los barrios. Pero no se hizo. ¿Sabe usted la razón? Ninguna administración ha dado explicaciones para ello. Se especula con que el alcalde no quería tener levantado el centro para que no le perjudicara electoralmente y que por su parte la Junta quería sacar rédito en la popular Carretera de Cádiz, sin duda un gran granero de votos. Pero son solo especulaciones. No hay una explicación racional a que se hubiera empezado la casa por el tejado. Si hubiera sido al revés, habría tortas en los barrios por que el metro los conectara con el centro. Pero la realidad es que a día de hoy el proyecto está inmerso en un mar de dudas. Después de la firma del famoso convenio en 2013 se sigue prácticamente igual. En cuatro años el paso que se ha dado en referencia a la línea del Civil es la declaración como interés metropolitano. Cuatro años para eso, que no garantiza por otra parte que se lleve a cabo. A todo esto hay que unir que se acaba de convertir en un tema electoral. La puesta en escena del alcalde con su sucesor en el PP así lo atestigua. Ciudadanos se ha desmarcado y se ha puesto del bando de la Junta. Ya no es una cuestión de discusión entre dos administraciones. Ya forma parte de la estrategia entre partidos. Esa es la verdad.

Los sindicatos ya no se fían del SAS

El crédito que aún tenía el SAS en Málaga parece que ya se ha desvanecido entre los sindicatos, que ya no se fían de los dirigentes sanitarios. Desde la Junta se aseguró que este verano sería diferente y que habría más actividad sanitaria en los centros de salud y en los hospitales de la provincia de Málaga. La verdad es que hace falta, ya que los índices de la provincia son de los peores en Andalucía en cuanto a las listas de esperas quirúrgicas y de atención por parte de los especialistas. Como suele ocurrir, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Y en esta ocasión todavía no se conoce qué es lo que se va a llevar a cabo de una manera concreta, es decir, a cuánta gente se va a contratar para cubrir las lógicas bajas que se producen por las vacaciones del personal. Se ve que los sindicatos no tienen mucha fe en las sustituciones, por lo que ya han convocado dos concentraciones y una manifestación para el próximo día 11 de junio. Es una incógnita saber cómo se desarrollará la protesta, porque hasta el momento las movilizaciones que se han llevado a cabo con éxito desigual en la capital malagueña no contaban con el apoyo expreso de las organizaciones sindicales. En cualquier caso, la delegada de Salud, Ana Isabel González, tiene una oportunidad de oro para hacerse valer y para que se vea que sus gestiones para mejorar la sanidad en la provincia llegan a buen puerto. A ver si lo consigue.