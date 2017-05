El cocinero y jurado de Masterchef Jordi Cruz no se ha cortado el hombre: «Un restaurante Michelin es un negocio que, si toda la gente en cocina estuviera en plantilla, no sería viable». Puede que semejante sinceridad venga motivada por la burbuja en la que parece que las estrellas televisivas se pueden ver envueltas y que hace que algunos se crean en el derecho de hacer lo que los viene en gana y que además hay que aplaudirles. Y cuidadito con recordar que hay una normativa laboral vigente y que salvo error u omisión de quien suscribe (que además tiene por oficio explicar estas cosas en la universidad) no incluye excepciones en el ámbito de la alta cocina; puede que le llueva a uno ‘cariñosos’ descalificaciones por poner trabas a los que creen que sus negocios están por encima del bien y del mal. En cualquier caso creo que al Sr. Cruz le ha faltado el debido asesoramiento jurídico (y puede que moral) que le hubiera evitado convertirse en el paladín de una cruzada en pro de enclaves exentos de la plena aplicación de la legislación laboral y de competencia desleal con los que la cumplen, por el simple argumento de ‘porque yo lo valgo’. Un rudimentario conocimiento del derecho del trabajo le llevaría a nuestro prestigioso cocinero a concluir que en nuestro ordenamiento el aprendizaje en el mundo laboral implica un complejo sistema que pasa por la formación profesional en el ámbito educativo, para el empleo (ocupacional y permanente), prácticas externas lectivas, formación dual... La beca es una aportación económica para la formación del destinatario, sea reglada o no, y algunas cuentan con regulación específica y otras carecen de ella. En cualquier caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo sostiene que la distinción entre beca y contrato de trabajo (que es lo que nos ocupa) se articula en torno a concretar quien obtiene el beneficio predominante, y por tanto, si la prestación de becario tiene carácter formativo (que es lo correcto) o productivo (en cuyo caso nos encontramos ante una relación laboral escondida en un fraude). En síntesis, «La persona o entidad que otorga la beca no espera conseguir ningún beneficio directo de esa actividad, porque su concesión es un acto de liberalidad conectado al objetivo básico de carácter formativo» (STS 13 de abril de 1989).

El Sr. Cruz admite que tiene gente en cocina, es decir, trabajando, y que no todos pueden estar en plantilla para que sea viable la empresa. La formación del becario no parece que inspire la prestación de esos jóvenes en su empresa y eso, admitido de forma expresa, se lo pone fácil a la Inspección de Trabajo para demostrar que ha cometido una infracción laboral y debe responder por ello junto a todos los que hacen lo mismo en sus empresas y despachos profesionales. Y para colmo sacan pecho como si por explotar a unos chicos que quieren aprender de sus admirados ídolos profesionales hubiera que ponerles una medalla.