Hay conceptos cuya definición puede ser amplia y cargada de matices, aun nombrándose por el mismo vocablo. Un becario es un estudiante que obtiene una prestación económica para su manutención durante el período que dedica a estudiar y formarse. O bien, es quien lleva a cabo una función mientras aprende la misma obteniendo a cambio esa formación o una mínima remuneración acorde con lo que rinde. Es decir, que el becario no es un trabajador, pues aunque en casos cumple una determinada tarea, por su inexperiencia y falta de cualificación, su rendimiento lo es en mayor proporción para sí mismo que para su empresa. En la relación formativo-profesional de becario y empresa ha de colegirse que ambas partes obtienen de ella beneficio. El uno se forma y aquella le presta su enseñanza y colaboración a cambio de la directa participación del primero en las tareas productivas de la firma. Está claro que el equilibrio es fundamental y nadie debe dar más de lo que recibe, ninguna de las partes. El conflicto surge cuando el alumno, que no trabajador, cuenta y se esfuerza como un empleado más y, bajo la coartada de estar formándose, se convierte en un empleado sin remuneración. Más aún si se trata de un grupo de becarios que casi más podría considerarse plantilla que otra cosa, por la intensidad y exigencias de su cotidiana función, así como por la proporción de este tipo de colaboradores en relación con el resto.

En España hay una extraña tradición de producir abusos en horarios, horas de alta en seguridad social muy inferiores a las horas que se trabajan, etc. etc. Y es hora de desterrarlos. Hay empresas que imponen normas internas que contradicen la letra de los contratos a cambio de algún tipo particular de compensación o incluso a cambio de la continuidad. El hecho de que la cuota de la Seguridad Social sea tan elevada es sin duda una de las razones para que determinados comportamientos se lleven a cabo, también la crisis económica ha hecho que surjan extraños ajustes o que se rescaten exigencias que superan las inicialmente previstas y pactadas. Hay y ha habido abusos siempre, pero en nuestro país hay resortes suficientes para poderlos evitar, aunque no siempre pueda conseguirse.

En líneas generales, con todas las salvedades, sin dar por hecho que el presunto abusado lo es sólo por así mostrarse y entendiendo con flexibilidad al empleador o empresa y sus inmensas dificultades, no pagar el trabajo del que lo lleva a cabo o no hacerlo suficientemente es robar. En el caso de un becario, si el equilibrio entre la labor prestada y la formación recibida se rompe, hay que darle la vuelta o abonar la diferencia.

En una sociedad como la nuestra los atajos no son buenos y muestran poca profesionalidad. Las empresas cuya viabilidad disminuye o se pone en cuestión pueden acudir a una serie de vías legales para reducir plantilla o jornada, hasta la remuneración puede llegar a pactarse a la baja si no es posible mantenerla. Del mismo modo, si la empresa es de éxito, el trabajador debe percibirlo y ver mejoradas sus condiciones. Seguramente es la mejor opción para la buena marcha de la firma que se trate y de nuestra sociedad en general.

Puede que lo expuesto sea excesivamente teórico, pero es el punto de partida. Unos y otros deben cumplir con su obligación, los listos -que hay muchos- puede que logren sus fines durante un tiempo, pero al final el sistema los acaba expulsando, ya sean trabajadores que no cumplen o empresas que abusan de su posición. Absurda es la postura del becario que quiere ver aumentada su remuneración sin producir rendimiento alguno, tanto como la empresa que basa su funcionamiento en este tipo de colaborador y obtiene importantes beneficios pero no paga por ellos o lo hace insuficientemente sólo por tratarse de eso, de becarios.

Está todo inventado, el que quiera cobrar sin trabajar acaba obteniendo la negativa respuesta que sin duda le corresponde. Y el que decide emprender sin pagar se hallará con el conflicto o el escarnio. Si de lo que se trata es de una escuela de prácticas o de impartir un máster, llamemos a las cosas por su nombre. Al fin es cumplir las normas, sin letra pequeña ni trampas, los unos y los otros. Es verdad que la vida te enseña y que no hay mejor escuela que la de vivir, trabajar, penar y sonreír, cada día, pero esa matrícula viene pagada&hellip