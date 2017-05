Aprendices de cocinero

Con el célebre tuit de Jordi Cruz las cosas empiezan a moverse para los aprendices de la alta cocina, esa creciente legión de jóvenes seducidos por el brillo mediático de una profesión donde el éxito no llega por inspiración sino por la transpiración a destajo año tras año. Les espera un camino duro de estrés, de quemaduras y cortes íntimos muchas veces bajo las condiciones de tensión de un tripulante de submarino en orden de ataque. Los menos tocarán el cielo y también el plató. La vanguardia de la gastronomía es un camino exigente no exento de cuchillos en el que muchos quedarán en la cuneta, que puede ser literal o tomar la forma de hamburguesería de barrio o de bar de carretera. Todos saben a lo que van y se disponen a probar el esfuerzo y la tenacidad que la excelencia esconde más allá de la técnica. Pronto saben que los iconos michelin que les instruyen como gurús de éxito también fueron un día jóvenes e indocumentados y sufrieron como ‘stagiers’. Y ahí está parte del problema. No todas aquellas fatigas pasadas que hoy exhiben como épica legítima en sus biografías tienen ya razón de ser ni son inevitables. La alta cocina ha crecido mucho, pero no ha mejorado ciertas cosas. Ahora ofrece más y mejores oportunidades, pero la comida y el piso patera al aprendiz la sitúan en el sótano del precariado. Es tan legal como que después del depilado de la sardina número mil el resto del sardinal pase por la orfebrería fina del alevín de cocinero sin pena, gloria ni euros. Los jóvenes que hacen cola para coger sitio y formarse saben que la curva de aprendizaje un día se aplana y se llena de espinas. Los restaurantes de élite no pueden cobrarles porque no son centros de formación, pero podrían serlo y becarlos del mismo modo que no siempre fichan al cocinero novato con un contrato a la altura del trabajo y las responsabilidades que le piden. Hay que aparcar mucha demagogia de todo lo escuchado y leído sobre un asunto que abre un debate nuevo sobre una verdad vieja que nada tiene de posverdad. Cualquiera que se lo proponga dispone de más argumentos y datos de los que circularon durante años, pero se ha formado tanto ruido que se cae en una reducción al absurdo que etiqueta a malos y buenos y que prefiere no revisar el modelo ni hablar de becarios, un recurso abundante y gratis. La formación es ya otra espuma visible de una hostelería en ebullición sobre todo por sus condiciones, con jornadas coreanas que maridan muchas veces con un pobre salario líquido más confiado en el bote que en la aplicación de la ley. Un estatuto del becario se va a cocinar en el Congreso de los Diputados, y quizás la cocina de élite merezca el suyo. No será un huevo que se eche a freír, pero sí un primer paso en el país campeón mundial de la cocina y también del paro entre tantos miles de jóvenes que pasan horas y horas venga carga y descarga en Internet. Aspiran sólo a un trabajo digno aunque nunca lleguen a estibadores ni a estrellas michelin.