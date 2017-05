LA TRAVESÍA

John Berger nos contaba en su primer libro &lsquoUn pintor de hoy&rsquo, cómo un creador de cualquier disciplina, pocas veces es consciente de lo que hace, absorto en la secuencia de realidades que se le plantean, mientras es guiado por una vaga intuición que le sugiere que siga avanzando por ese camino, más allá de lo inmediato. Esa vaga intuición es como una especie de bruma que hay que atravesar cada vez que observamos una pintura, una escultura, leemos un poema o escuchamos una canción.

De esta travesía creativa hablé el sábado pasado con Brian Travers, el saxofonista de UB40, en la exposición que inauguraba en Marbella. Desconocía el pasado y presente como artista plástico del músico de Birmingham, quien en su marcado inglés de raíces irlandesas, me puso al día de cómo todos los componentes de la banda original se habían conocido en la escuela de arte. Me sorprendió saber que al final todos se habían dedicado a la música, cosas del destino y de Chrissie Hynde, vocalista de The Pretenders, quien los ayudaría a despegar ofreciéndoles telonear su gira de 1979 con su música pop reggae, influencia de los jamaicanos afincados en el barrio donde vivían. Mientras el saxofonista-pintor me explicaba su motivación para realizar los retratos de Muhammad Ali y Pelé, entre otros, que se mostraban en la exposición, le recordé su concierto del Santiago Bernabeu en Madrid junto a U2 y The Pretenders. El momento se convirtió en bizarro, cuando Travers sacó su móvil y marcó el número de Chrissie Hynde, lástima que saltó el contestador, me hubiera gustado preguntarle qué opinaba de la obra de su viejo compañero de escenario y quizá pedirle alguna entrada para su concierto de este verano en el Starlite.

De lo que no cabe ninguna duda es de que la vida es una fiesta para Travers, lema que también guía la existencia de Israel Alexander, líder de la banda sevillana La Suite Bizarre quien huyó del país rumbo a Reino Unido cuando el corral del Koala se convirtió en un super hit.

Si nunca has visto a los neoyorkinos Chk Chk Chk, Scissor Sisters o Prince en escena, hoy en La Catarina (Marbella) podrás disfrutar de una compensación con la música en directo de La Suite Bizarre, presentando su nuevo disco, Fiesta animal, una vuelta al origen de la música.